Die Gesellschaft in ihrer Vielfalt will eine neue Aktion des Kunstkreises Kusel ausdrücken. Dazu werden in diesen Tagen vier Stelen mit Porträts aufgestellt. Eröffnet wird die Aktion, die von der „Partnerschaft für Demokratie“ unterstützt wird, am Freitag, 14 Uhr, auf dem Kochschen Markt.

Die Tafeln sind ein mal zwei Meter groß und bieten Platz für zwölf Felder. Zu sehen sind pro Stele neun gleichgroße Porträts unterschiedlicher Ethnien, drei weitere Felder werden mit Spiegeln bestückt. Durch die Felder mit dem Spiegel wird der Betrachter Teil der Porträtgruppe. Die Original-Bilder wurden für die Ausstellung im Freien digitalisiert.

Mehr als 50 Teilnehmer haben sich nach Auskunft von Michael Hamburger an der Aktion beteiligt. Neben Mitgliedern des Kunstkreises selbst habe auch eine Klasse der Realschule plus in Altenglan mitgemacht, berichtet der Vorsitzende des Kunstkreises. Eine der Stelen wird am Kochschen Markt installiert, die am Freitag offiziell präsentiert wird.

Ähnliche Projekte seien zuvor in Kirn und Bad Kreuznach entstanden, berichtet Simone Schnipp von der „Partnerschaft für Demokratie“. Das Bundesprojekt fördere 90 Prozent der Kosten.