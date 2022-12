Die Feuerwehr ist am Donnerstag um 16 Uhr zu einem Brand auf dem Steinbruchgelände in Rammelsbach alarmiert worden. Dort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein alter Geländewagen in Flammen stand. Die Feuerwehr Altenglan kam ihnen mit zwei Löschfahrzeugen mit Wassertanks zu Hilfe. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen etwa eine Stunde lang im Einsatz, informiert ein Sprecher der Feuerwehren der Verbandsgemeinde auf Anfrage.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Kuseler Dienststelle wurden in unmittelbarer Nähe des Geländewagens Schutzhülsen von Feuerwerkskörpern gefunden. Ob der Wagen vorsätzlich in Brand gesteckt wurde, sei unklar, aber der Verdacht liege nahe, sagt die Polizei. Der Wagen sei auf dem Gelände schon länger abgestellt gewesen und bereits seit rund drei Jahren nicht mehr bewegt worden. Daher sei er auch bereits Vandalismus zum Opfer gefallen, was an den eingeschlagenen Scheiben erkennbar sei.