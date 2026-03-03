Die geplante Steinbruch-Erweiterung sorgt in Rammelsbach für Unmut: Anwohner klagen über Risse an ihren Häusern. Eine Folge von Sprengungen? Was die Basalt AG dazu sagt.

Tiefe Risse ziehen sich durch Rammelsbach: Wer durch die Straßen der Ortsgemeinde geht, erkennt sie auffällig häufig an Wohngebäuden, teils aber auch in der Asphaltdecke. „Immer ist es das gleiche Bild an den Häusern“, kritisiert ein Anwohner, der gemeinsam mit anderen Rammelsbachern die entsprechenden Stellen zeigt. Fast immer sind an den Außenwänden senkrechte Spalte zu sehen, die sich ab der Höhe des Sturzes waagrecht über die Fassade hinweg fortsetzen. Die Putzrisse ausbessern? Nur eine vorübergehende Lösung, beklagt ein anderer Hausbesitzer: „Die Risse kommen wieder zurück.“

Es sind weit mehr als zwei Dutzend solcher Schäden, die mehrere Anwohner den RHEINPFALZ-Reportern im Süden der Ortsgemeinde, westlich der Abbruchkante des Steinbruchs, aber auch im Ortskern zeigen. Viele von ihnen sind Mitglied der „Arbeitsgruppe Steinbruch“, die sich gegen die geplante Steinbruch-Erweiterung der Basalt AG positioniert. Inzwischen hat sich offiziell eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben formiert. Am 22. März haben die Rammelsbacher bei einem Bürgerentscheid die Möglichkeit, für oder gegen die Erweiterung stimmen.

Ein Teil eines Risses, der sogar von innen zu sehen ist: An diesem Wohngebäude am Kirchweg zieht sich ein etwa zwölf Meter langer Spalt durch die Wand. Foto: Christian Hamm Rechts vom Straßenschild ist der Riss von außen zu sehen. Foto: Jan Ullm Auch der Besitzer dieser Garage in der Hüttstraße ist verärgert: Putzrisse ziehen sich durch die Außenwand. Foto: Jan Ullm Im Inneren sind ebenfalls im Boden kleine Spalte zu sehen ... Foto: Jan Ullm ... wie zum Beispiel auch hier. Foto: Jan Ullm Links befinden sich mehrere Risse, die bereits ausgebessert wurden: Viele Anwohner beklagen sich über die Kosten, die sie für die Fassadensanierung zu tragen habe. Foto: Jan Ullm Besonders deutlich ist hier der Spalt bei einem Wohngebäude-Anbau zu sehen, der laut Hausbesitzer erst zehn Jahre alt ist. Foto: Jan Ullm Auch an diesem Haus bröckelt’s. Foto: Jan Ullm Als „Berg- und Talbahn“ bezeichnen die Steinbruch-Gegner die Straße Am Gimsberg, die eine leichte Wölbung aufweist. In der Nähe befindet sich das geplante Erweiterungsgebiet des Steinbruchs. Foto: Jan Ullm Die Straße weist ebenfalls mehrere Risse auf ... Foto: Jan Ullm ... bei denen die Anwohner einen Zusammenhang mit den Steinbruch-Aktivitäten vermuten. Foto: Jan Ullm Links wurde ein Riss bereits ausgebessert. Foto: Jan Ullm Dieser Anwohner in der Klebstraße zeigt mehrere Absenkungen in seinem Garten, die er selbstständig aufgefüllt habe – und vermutet einen Zusammenhang mit dem Steinbruch. Foto: Jan Ullm Rund vier Meter tief und etwa drei Meter breit sei eines der Löcher. Foto: Jan Ullm An mehreren Mauern in Rammelsbach lassen sich ebenfalls Risse finden. Foto: Jan Ullm Zum Beispiel auch an dieser Stelle. Foto: Jan Ullm Ein weiteres Beispiel für einen Putzriss, der nach einem ähnlichen Muster verläuft. Foto: Jan Ullm Foto: Jan Ullm Foto: Jan Ullm Foto: Jan Ullm Foto: Jan Ullm Foto 1 von 21

Bereits seit langem ist die Stimmung im Ort wegen der geplanten Erweiterung deutlich angespannt. Auch beim Ortstermin mit der RHEINPFALZ machen die Gegner ihren Standpunkt noch einmal deutlich: Sie sind überzeugt, dass die Schäden an ihren Häusern und den Erderschütterungen, die durch Sprengungen im Steinbruch ausgelöst werden, zusammenhängen. „Mit der Erweiterung wird’s noch schlimmer“, befürchtet eine Rammelsbacherin, die wie andere Anwohner auch nicht nur über wackelnde Schränke, sondern vor allem über einen Wertverlust ihrer Immobilie klagt.

Die Vermutung, die sie und viele Bürger im Ort teilen: Ein Großteil der Gebäude in Rammelsbach stehe auf einer Felsbank, die bei jeder Sprengung in Erschütterung gerät – und da die Häuser kaum Fundamente hätten, fingen die Fassaden bei Sprengungen an zu bröckeln.

Steinbruch-Betreiber weist Vorwürfe zurück

„Wir nehmen die Bedenken der Bürger sehr ernst“, sagt Dominik Watzig, Referent für Liegenschaften und Genehmigungen bei Basalt, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Gleichzeitig weist Watzig die Vorwürfe zurück, Sprengungen im Steinbruch hätten Risse an Häusern oder an Straßen verursacht.

Das Unternehmen verweist dabei auf jahrelange sprengbegleitende Messungen von Erschütterungen bei Rammelsbach und ein Gutachten, das der RHEINPFALZ nicht vorliegt. Demnach habe ein unabhängiger Sprenggutachter bestätigt, dass alle gemessenen Werte unterhalb der offiziellen Grenzwerten lägen. Werden diese eingehalten, „treten Schäden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes, deren Ursachen auf Erschütterungen zurückzuführen wären, nach den bisherigen Erfahrungen nicht auf“, zitiert Watzig aus dem Gutachten. Selbst bei einer Überschreitung sei nicht zwangsläufig mit Schäden zu rechnen.

Betreiber vermutet andere Ursachen

Fest steht allerdings: Die Schäden in Rammelsbach sind unübersehbar und tauchen auffällig häufig westlich der Abbruchkante des Steinbruchs auf. Bereits bei einer Infoveranstaltung der Basalt AG im November hatten mehrere Anwohner auf die Schäden im Ort hingewiesen und nach einer Erklärung gefragt. Die RHEINPFALZ hatte über die Veranstaltung berichtet – auch darüber, dass die Verantwortlichen der Basalt AG Pfusch am Bau als mögliche Ursache angegeben hatten. Massimo Döbell, Mitarbeiter der Betreiberfirma, erläuterte damals, dass mithilfe von Gutachten Baumängel nachgewiesen worden seien.

Inzwischen äußert sich das Unternehmen auf die Anfrage der RHEINPFALZ deutlich zurückhaltender: Sollten trotz Einhaltung der Grenzwerte Risse auftreten, sei davon auszugehen, dass andere Ursachen dafür verantwortlich sind. In solchen Fällen müssten unabhängige Sachverständige die Schäden prüfen, sagt Watzig. Sollte dann nachgewiesen werden, dass diese tatsächlich auf den Steinbruchbetrieb zurückzuführen sind, hafte das Unternehmen – konkret die Südwestdeutschen Hartsteinwerke, die zu der Basalt AG gehören.