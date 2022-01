Zwei Jahre war das Rammelsbacher Steinbruch-Café geschlossen, jetzt ist es unter neuer Führung wieder geöffnet. Die Ortsgemeinde hat das Café um einen Raum erweitert, so dass es nun 50 Sitzplätze gibt. Bäckermeister Otfried Merz und seine Ehefrau Christel werden das Café die ersten drei Monate führen. Laut Ortsbürgermeister Thomas Danneck wird anschließend die Führung an eine sogenannte Mini-Gesellschaft, das Ehepaar Merz wird dann als Angestellte in dem Steinbruch-Café tätig sein. Wegen Corona musste die Gründung verschoben werden.

Otfried und Christel Merz haben zum Jahresende das Café Schwinn in Kusel aufgegeben. Sie nahmen nicht nur die Möbel mit nach Rammelsbach, sondern auch ihre sechs Mitarbeiter. Die Backwaren werden im wenige Meter entfernten historischen Backhaus gebacken. Im Steinbruch-Café ist die Konditorei. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr, samstags von 7 bis 12 Uhr und an Sonntagen von 7 bis 18 Uhr. Dann kann auch das Steinbruchmuseum besucht werden.