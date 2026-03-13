„Biss“ nennt sich eine Bürgerinitiative. Erklärtes Ziel: den Rammelsbacher Steinbruch stoppen. Die geplante Erweiterung zerstöre ein Stück Heimat – und „wir haben nur eine“.

„Bürgerinitiative Steinbruch stoppen“: Das kürzen die Gründer der Rammelsbacher Initiative mit „Biss“ ab. Und Biss beweisen wollen sie, die Bürgerinnen und Bürger, die sich teilweise schon in Gestalt einer „Arbeitsgemeinschaft“ dem Anliegen der Basalt AG entgegen gestemmt hatten. Die Betreiber-Firma will das Abbaugebiet des Rammelsbacher Steinbruchs erweitern. Biss will dies verhindern – und noch einiges andere richten, was im Dorf aus ihrer Sicht im Argen liege.

Denn es gebe leicht erklärbare Zusammenhänge – wie etwa zwischen den offenbar über Jahrzehnte hinweg versäumten Widmungen von Gemeindestraßen und der jetzt greifenden gesetzlichen Verpflichtung, Straßensanierungen über sogenannte wiederkehrende Beiträge zu finanzieren. Für die Beseitigung von Straßenschäden hafte laut BI künftig sozusagen die Dorfgemeinschaft. Das aber bedeute auch, so die BI: Alle Rammelsbacher würden zur Kasse gebeten, wenn Straßen nahe dem Steinbruch – etwa Am Gimsberg – erneuert werden müssten.

Den Mitstreitern der Initiative bereitet unter anderem auch die frühere katholische Kirche Sorgen, die die Orts- von der Kirchengemeinde erworben hat. Der Grundbesitz sei mit Belastungen verbunden, Einnahmen aber zeichneten sich bislang nicht ab. Ein Konzept sei nicht erkennbar, lautet die Kritik. Den Erwerb des Areals hätte sich die Ortsgemeinde ob ihrer finanziellen Nöte eigentlich nicht leisten dürfen.

Bürgerentscheid womöglich schnell Makulatur

Geld, das da im Haushalt fehle, spiele nun wohl eine Rolle bei den Überlegungen, der Basalt AG Grundstücke zu verpachten, um die Erweiterung des Steinbruchs zu ermöglichen, vermutet die BI. Entscheiden soll darüber, wie berichtet, nicht der eigentlich dafür verantwortliche Ortsgemeinderat. Stattdessen sollen am 22. März, am Tag der Landtagswahl, die Bürger Rammelsbachs darüber befinden.

Die BI ist überzeugt, dass der Bürgerentscheid Makulatur wird. Denn aus juristischer Sicht sei die Rechtsgrundlage dafür nicht mehr gegeben, so die BI: Ein Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 2014, der die Erweiterung rechtlich festklopfen solle, sei hinfällig, weil die darin festgesetzte Frist verstrichen sei. Mit der Erweiterung hätte binnen fünf Jahren begonnen werden müssen – zehn Jahre sind inzwischen ins Land gegangen. Zwei weitere formale Versäumnisse führen nach Biss-Ansicht ebenfalls dazu, dass der Beschluss seine Rechtskraft verloren hat.