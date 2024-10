Das saarländische Fernsehen hat die Pfälzer Ursaurier aus dem Rammelsbacher Steinbruch entdeckt: Am Montag, 28. Oktober, zeigt der Saarländische Rundfunk in der Sendung „Wir im Saarland – Grenzenlos“ einen Magazinbeitrag über die Fossilienfunde, der unter anderem bei der laufenden Grabung gedreht wurde. Die Sendung beginnt um 18.50 Uhr und ist auch in der ARD Mediathek zu sehen.