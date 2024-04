Kistenklettern, Kochen, Nähen, Escape-Room, Airbrush-Tatoos, Quiz mit Glücksrad – die Teilnehmerinnen des Mädchenaktionstags konnten in mehreren Workshops einen kurzweiligen Tag verbringen.

Der Mädchenaktionstag ist vor 20 Jahren von der „Initiative Mädchenarbeit im Landkreis Kusel“ ins Leben gerufen worden. Zunächst fand er in Kusel im katholischen Pfarrheim und auf dem Schulzentrum Roßberg statt. Am Samstag nun waren das alte Altenglaner Schulgebäude und die Turnhalle schon zum zweiten Mal in Folge Austragungsort. 70 Mädchen im Alter von elf bis 17 Jahren aus dem gesamten Landkreis waren mit dabei – und somit mehr als im Jahr als zuvor, als nach dreijähriger coronabedingter Pause ein Neuanfang gestartet wurde. Vom Rekord war’s aber noch weit entfernt: Zu Spitzenzeiten haben laut Petra Seibert von der Evangelischen Jugendzentrale 190 Mädchen an dem Aktionstag teilgenommen.

Teilnehmerinnen mit Begeisterung bei der Sache

In Schulen war Werbung für den Tag gemacht worden. So berichteten die elfjährigen Mädchen Nour und Evelin aus Rammelsbach sowie Marla aus Steinbach, dass sie an der Realschule plus in Altenglan von dem Mädchenaktionstag erfahren hatten. Mitarbeiterinnen verschiedener kommunaler und kirchlicher Einrichtungen sowie etliche ehrenamtliche Helferinnen hielten die Workshops. Martina Braun vom Nähhaus Brücken half schon zum dritten Mal – „weil es mir Spaß macht, den Mädchen etwas anzubieten“, sagte sie. Von Braun lernten die Mädchen, wie mit der Nähmaschine Duftkissen gefertigt werden. Die zwölfjährige Lilly aus Bedesbach fand es interessant, mit der Nähmaschine zu arbeiten. „Damit zu nähen macht mehr Spaß als mit der Hand“, befand sie.

Auch der Workshop »Stoffbeutel verschönern« kam sehr gut an. Foto: Sayer

Dass die Teilnehmerinnen des Mädchenaktionstags mit Begeisterung bei der Sache seien, unterstrich Ann-Kathrin Wagner aus Henschtal. In ihrem kleinen Fotostudio – eingerichtet in einem Klassenraum – wurden Fotos ausgedruckt und eingerahmt. „Mir macht die Arbeit mit den Kinder Spaß“, berichtete die angehende Erzieherin. Laut Seibert gibt es den Aktionstag, damit Mädchen einen Tag lang unter sich seien und viele Sachen ausprobieren könnten. Den Abschluss bildete ein Konzert in der Turnhalle: Es spielte eine Schulband aus Freisen. Die Initiative Mädchenarbeit hatte diese ausgewählt, weil die Band zum überwiegenden Teil aus Musikerinnen besteht.