In zwei Kreis-Gemeinden wurden die Weihnachtsmärkte abgesagt. Wie Peter Stein, Ortsbürgermeister in Offenbach-Hundheim am Donnerstag mitteilte, falle der für 11. Dezember geplante Weihnachtsmarkt des Fördervereins wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen aus. Dem Pandemiegeschehen fällt auch der für den dritten Advent geplante Markt in Schönenberg-Kübelberg zum Opfer. „Der Gesundheitsschutz geht vor“, sagte Ortsbürgermeister Thomas Wolf nach der Sitzung des Marktausschusses am Mittwoch. Wolf verwies darauf, dass auch die zusätzlichen Hygieneauflagen den Vereinen die Arbeit erschwert hätten. „Das ist für die meisten nicht zu stemmen.“ Diskutiert worden sei, die Buden weiter auseinander zu stellen, um das Gedränge zu entzerren. „Doch diese Variante hätte das Flair zerstört.“ Um den Vereinen, die finanziell in Vorleistung treten, Planungssicherheit zu geben, habe sich der Marktausschuss nun frühzeitig und schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen.