Zu einem etwa drei Kilometer langen Stau kam es am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der A62 in Richtung Kusel vor der Baustelle bei Glan-Münchweiler. Nach Angaben der Autobahnpolizei Kaiserslautern war ein Auto wegen einer Panne im einspurigen Baustellenbereich liegen geblieben. Das Fahrzeug konnte jedoch wieder fahrtüchtig gemacht werden. Der Stau löste sich am Nachmittag auf.