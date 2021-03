Weil in diesem Jahr keine Seniorenfeier stattfinden kann, wollen Rainer Mohr und Peter Gilcher, Ortsbürgermeister von Rothselberg und Eßweiler, gemeinsam mit der Kirchengemeinde Rothselberg den Senioren „ein kleines Trostpflaster“ überreichen.

„Normalerweise richten wir einmal pro Jahr im Wechsel mit der Gemeinde Eßweiler eine Seniorenfeier für alle Bürger ab 65 Jahren aus. Das können wir in diesem Jahr aber coronabedingt leider nicht tun“, bedauert Rothselbergs Ortsbürgermeister Rainer Mohr.

„Persönliche Kontakte fehlen“

Der Gedanke, den Senioren stattdessen ein kleines Präsent zu überreichen, sei ihm gekommen, weil für die Jugend so viel gemacht werde – beispielsweise habe man im Vorjahr zu St. Martin Brezeln in den Kindergarten gebracht –, aber kaum einer an die Senioren denke. Zudem seien im vergangenen Jahr die Geburtstagsbesuche coronabedingt ausgefallen. „Die Leute brauchen aber einfach den persönlichen Kontakt. Man merkt schon, dass die Kontaktbeschränkungen gerade auch den Senioren langsam an die Substanz gehen“, sagt Mohr.

Daher hat er sich gemeinsam mit Eßweilers Ortsbürgermeister Peter Gilcher und Pfarrer Mathias Müller überlegt, den Senioren zumindest „ein kleines Trostpflaster“ zu überreichen. „Wir Bürgermeister wollen am 21. März gemeinsam mit dem Pfarrer die ältesten Bürger besuchen und die Gemeinderatsmitglieder übernehmen gemeinsam mit den Presbytern die restlichen Besuche“, erklärt Mohr. Man wolle den Bürgern damit „einfach mal ein Stück Normalität zurückbringen“. Den Termin habe man bewusst auf die Zeit nach der Landtagswahl gelegt, damit man ihm nicht etwa unterstellen könne, diese gut gemeinte Geste als Wahlwerbung zu nutzen.

Übergabe an der Haustür

161 Senioren seien es in Rothselberg. „Da aber ja auch Ehepaare darunter sind, gehen wir von rund 100 Besuchen aus.“ In der Nachbargemeinde Eßweiler seien es rund 100 Senioren, die man an diesem Tag besuchen wolle. „Leider müssen wir das Trostpflaster, das im übrigen auch coronakonform verpackt sein wird, an der Haustür überreichen. Natürlich würden wir uns gerne mit den Senioren mal zum Plaudern hinsetzen, weil man dabei immer nette Geschichten und Anekdoten zu hören bekommt, das geht ja aber leider momentan nicht“, bedauert Mohr.

Um was genau es sich bei dem „Trostpflaster“ handelt, wollte Mohr noch nicht verraten. „Das soll eine Überraschung bleiben“, sagt der Ortsbürgermeister mit einem Schmunzeln. Wie das Ganze finanziert wird, kann er aber sagen: „Die Hälfte der Kosten übernehmen die Gemeinden aus dem Haushalt, der eigentlich für die Geburtstagsgeschenke gedacht ist, die andere Hälfte stiftet die Kirchengemeinde.“