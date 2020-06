Vor etwa 20 Jahren hatte die Gemeinde Welchweiler ihr Neubaugebiet Weidengasse - Allengärten erschlossen. Die durch das Neubaugebiet führende Straße ist allerdings bis heute lediglich geschottert. Das soll sich ändern.

Der Gemeinderat fasste am Dienstagabend einen Grundsatzbeschluss zum Endausbau der Straße. Wie Ortsbürgermeister Horst Christoffel auf Anfrage mitteilte, hatten alle zwölf Bauplätze des Neubaugebietes der Ortsgemeinde gehört. Sechs seien bereits verkauft und bebaut. Gesetzlich sei die Gemeinde dazu verpflichtet, einen Endausbau vorzunehmen, wenn das Neubaugebiet überwiegend bebaut sei. Der nun angestrebte Endausbau könne jedoch frühestens in den Doppelhaushalt 2021 und 2022 aufgenommen werden, sagte der Ortsbürgermeister.

Christoffel berichtete, dass die Gemeinde Zuschüsse aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz zur Friedhofssanierung erhält. Zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 42.000 Euro seien anerkannt worden, so dass man mit 21.000 Euro rechnen könne. Der erste Auftrag, Malerarbeiten an der Friedhofshalle, wurde sogleich erteilt. Von fünf angeschriebenen Unternehmen hatten drei ein Angebot abgegeben. Den Zuschlag erhielt die Firma Neu und Allmang aus Offenbach-Hundheim in Höhe von rund 4900 Euro. Das nächsthöhere Angebot lag bei 7140 Euro.

Christoffel kündigte an, dass die Gemeinde anstrebt, die Friedhofstraße für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen sperren zu lassen. Grund sei eine Engstelle in der Friedhofstraße, die Laster nur mit großer Mühe passieren könnten. Es seien bereits mehrmals Häuser beschädigt worden.