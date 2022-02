Guggt mer grad in die Welt, gebbt’s net veel se lache, awwer heit an Rosemondach wolle mer das trotzdem mache. Deshalb hat die RHEINPALZ zwää Narre engagiert, unn die hann fer uns je e Redd fabriziert. Was die so geschribb hann steht do unnedrunner. Veel Spaß liewe Leser – unn hallend eich munner.

Ich werd heit emmol referiere, wie duut so e Fasnacht funktioniere? Wie muss man sich vorbereite – grad jetz in den Corona-Zeite? Was musst du als Verein beizeite, im Vorfeld alles vorbereite?

Was muscht vun vornerin mache, dass die Leit e bissje lache? Nun wäs Normalverbrauchers Otto, e richdische Fassnacht braucht e Motto.

Letzt Johr hammer e luschdisches gehott, das konnt mer heere, das war flott. „Endlich isses werrer so weit, meer hann die fünfte Johreszeit“. Doch wie gesaa, es kam net so weit – was kam, war die Corona-Zeit.

Noch luschdischer unn voll Humor, war´s Motto vum vorvorigste Johr. „Freud unn Spaß machen sich breit, meer hann die fünfte Johreszeit“.

Unn vor drei Johr, dass is zu beweise, hat´s Fasnachtsmotto geheiße: „Jubel, Trubel, Heiterkeit – meer hann die fünfte Jahreszeit“.

Hier offenbart sich voller Schwung, die konsequente Steigerung. So ein Motto is ein Gütemesser, unn unseres wärrd jeed Johr noch besser.

Jetz awwer kommt die Problematik: Wie steigere ich jed Johr die Dramatik? Vielleicht so: „Also, ehr Narre jetzert isses soweit, Spaß unn Humor machen sich breit, unn Jubel, Trubel, Heiterkeit, meer hann die fünfte Jahreszeit!“

Ihr seht, Ihr liefert den Beweis, ein Narr der merkt sich jeden ... Text. Ich frag ehrlich, ohne zu lügen: Ist dem noch was hinzuzufügen? Ohne sich geistig zu verweigern, kann man sowas üwwerhaupt noch steigern?

Also gut, man kann ah saa, „Wenn der Narr uff de Rangs erum geit, hammer die fünfte Jahreszeit“. Unn wenn meer dieses Motto nimmt, ist unbestritten, dass es stimmt.

Jetz frohn ich eich, es is jo egal, hat jemand e Vorschlaach färr nägst Johr einmal? Ich schlaan mol vor: „Die Hos veress, mei Fraa iss breit, meer hann die fünfte Jahreszeit“. Jedoch: Manch Motto stimmt uns zwar versöhnlich, doch iss dieses Motto zu persönlich.

Jetzt hann ich awwer, das is kää Witz, persönlich einen Geistesblitz. Jetzt kommt der Knüller – nachelnei, hochaktuell: „Oh luschdische Glückselichkeit, meer hann die fünfte Jahreszeit!“

Meine lieben Leser: Es ist uns wieder gelungen, ein neues Motto ist vorgebrungen. Drum lasst es uns bis zum Erbrechen, noch einmal gemeinsam lesen und sprechen: „Oh luschdische Glückselichkeit, meer hann die fünfte Jahreszeit“.

Ob mers gern hört orrer net, ein Problem iss a die Bütteredd. Wer, liebe Freunde, kennt die Nöte, vom Schreiben einer Büttenrede – wenn nach dem ersten Kasten Bier, noch weiß ist das Papier. Es hat nicht jeder Dichter, der besoffen, den Nagel auf den Kopf getroffen. Häufig fällt einem auch beim Wein ... trinken überhaupt nichts ein.

Ob Wein, ob Bier, trink kreuz unn quer, e Büttenrede, die muss her. Und ist die Flasche einmal offen, wird sie stets auch leer gesoffen. Unn dauert’s bis nach Mitternacht, bis ich den ersten Reim gemacht, unn guckt mein Zornröschen noch so queer, e Bütteredd, die muss halt her.

Und zwar in Reimen, weil ich ein Narr ein doller, unn do dezu noch Protokoller. Doch was reimt sich – und was nicht? Ist ein Dichter denn noch dicht? Uff Mango passt Tango, uff Pflaume geht Baume, uff Fett geht nett, uff Koch geht … doch. Uff Bier geht Stier, uff Rhein geht Wein, awwer mach därr mol uff Quetsche e Reim.

Bleed die Fraach nadderlich – hat so e Reim aa e Sinn? Unn so e Fers soll jo aa noch luschdisch sinn. Also: Die Mutti kauft ein Marakuja, unn unser Pfarrer grüßt met Halleluja. Allo dass iss, ehr Narre, ich saans ganz leise – net luschdisch, dass iss werklich... Tatsach.

Allo, ehr spüre’s schunn wämmers spricht, veel bleeder geht´s nun wirklich nicht. Genauso gilt es aa Beizeiten, wüste Wörter zu vermeiden. Allo bei der Tombola die Preise, ware letzt Johr werklich... Klää. Unser Lehrer der heißt Sepp, im Gemäänerat do hockt so mancher... eee ... Fachmann. Meine Tante trägt stets rote Kutte, macht Werwung in Laut´re – als Edel–Kirsche.

Doch ob merr jetz e Bütteredd schwingt, oder ein Kuplee jetz singt – immer bleibt uns das Probleem: Wer saat was, warum zu wem?

Frauenthemen sinn partu, an jeder Fasnacht stets tabu. Weil viele Fraue, wie merr se kennt, sinn geesche Witze resistent. Unn jeder Redner weiß genau, die sinn sensibel wie ne Sau. Ja, willscht du´s mit denen dir verderben, ganz ohne Faxe, sag mol zu so einer „alte Kraxe“. Unn lacht aa deren Mann indes, dann hat der die nägscht Woch stille Mess.

Erklärst du Männer dann zu Deppe – mol allgemein. Das macht nix, das kenne die schun vun daheim. Ihr seht, wenn mer die Wahrheit spricht, besonders luschdisch is das nicht.

Drum möchte ich hier zusammefasse, mit Bütteredde därftscht net spasse. Genauso isses immer wieder met diverse Fasnachtslieder. Welche geistreich unn ganz toll, vor allem aa noch anspruchsvoll. Zum Beispiel: Die Löcher fallen aus dem Käse, von Wuppertal bis Blankeneese. Der Text is super, der Text is stark, der geht ins Bein unn bis ins Mark. Hier nemmt der Hörer vun dem Lied, auch noch fer´s Leewe äbbes mit.

Du kommst früher hääm, weil du fühlst dich krank, dei Fraa lehnt noch am Kleiderschrank, unn das im durchsichtige Neglischee, un aus dem Schrank klingt´s ... „Humba, humba, täterää“. Unn es stinkt noch wie im Männerpuff, jetz mach därr do e Reim mol druff!

Doch am Schluss iss aa es bescht Programm, meist entschieden oft zu lang. Wenn die erschde Gäscht uff die Uhre gucke, dann braucht ämm das noch net se jucke. Unn wenn se dann die Uhrzeit saa, dann känne se noch guut e Stunn vertraa.

Awwer wenn se unvermittelt, an de Uhr duun lausche – unn die aa noch schittelt. Unn die kloppe druff, Mann wie dumm, weil se männe die Zeit ging schnäller rum. Unn wenn die erschde ruufe: „Meer wolle hääm“, dann iss mem Programm die Axt am Bääm.

Drum deet isch saa, es weer am bescht, ich heer uff se reime, denkt eich de Rescht. So, dass war´s vum Äggi gewese, dunn öfter mol die Rheinpalz lese. So wie´s bei meer unn meiner Fraa so mode, ich les de Sport, unn sie die Doote. Ich wünsch eich all üwwer die Fasnacht viel Spaß – unn e dollie Zeit – Schluss. Aus. Unn das war’s.

„Wir sehen uns wieder mit RAWU und HELAU“

Dieses Jahr fällt alles aus, die Fasnacht, die sieht traurig aus. Doch fällt es mir im Traum nicht ein, dieses Jahr nicht froh zu sein. Ich lass mir doch von alldem ned meinen Spaß am Karneval verderbe. Da mach ich mir Gedanke drum, wie mir neue Mitglieder anwerbe.

Es gab bei uns in den letzten Jahren den ein oder anderen Neuen, doch konnt man sich über die Gesellen leider auch nur optisch freuen. Noch lange bevor Corona war, standen die Rammelsbacher Guschte schon da. Ob als Osterhase, Christkind oder Elferratsmitglied, oder als Bauer, der mit Traktor beim Kuseler Messeumzug mitzieht. Begleiteten sie uns durchs Jahr, brachten jedem etwas Freude, oh ja.

Meine Mutter und ich waren weniger begeistert, wenn die Figur bei der Umgestaltung in unserer Scheune herumgeistert. Man dachte nix böses, wollt nur schnell an den Mülleimer dran, stand vor dir plötzlich ein fremder Mann. Der ein oder andere Müllbeutel durch die Scheune flog, bevor man dem Guscht eine Plane überzog.

An jedem Anlass wurden sie verteilt, an der Idee für das nächste Fest schon gefeilt. Wie verkleiden wir sie, wo stellen wir sie hin? All die Fragen hatte mein Vater im Sinn. Doch leider sind sie nur zum Anschauen da. Als Büttenredner oder Tänzer geeignet ? Niemals – ned in hundert Jahr.

Doch wie soll's weitergehen, wenn es wieder geht, ich sag euch mal, was auf meinem Plan steht. In Rammelsbach man kann's kaum glauben, nutzen täglich Enten den Weiher um zu tauchen. Die Badewannenregatta war ein voller Erfolg, doch stellt euch mal vor, wie dort ein Fasnachtsumzug drüberrollt…schwimmt.

Die Umzugswägen als Boote konzipiert, die Insassen warm angezogen, dass ja keiner friert. So fahren sie Runde um Runde, bis die Arme ganz schwer, das Komitee bewertet die Boote, wer gewinnt den Preis, sag mir wer. Da ist der Weiher vor lauter Festbooten randvoll, ach stellt’s euch vor, das klingt doch ganz toll.

Noch lange bevor es tatsächlich läuft, werden auch die Zugplaketten verkauft. In Gold und Silber werden sie schimmern. Mal sehn, was sie in der Kreativabteilung zusammenzimmern. Auf den Plaketten werden sie scheinen, unsere Tanzgruppen – die Großen und Kleinen. Und Mainz wird große Augen machen, wenn wir hier singen, tanzen, lachen. Den Platz als Fasnachtsmetropole haben wir uns geschnappt, das wär ein Wunder wenn das mal klappt.

Ohne Verpflegung kann auch kein Umzug sein, aber gebt gut Acht, auch da fiel mir was ein. Mit Backhaus und Café soll es uns gelingen, frische Fasnachtskieschelscher euch allen zu bringen. Mit Marmelade gefüllt und Puderzucker bestreut, nenn mir einen, der sich nicht darüber freut.

Stellt’s euch nur vor, ach wär das schön, endlich auch mal wieder verkleidet vor die Tür zu gehn. Ob als Fee oder Hexe, als Bonbon oder Pilot, ob zu Fuß oder auf’m knallroten Gummiboot. Ihr Leut, das müsst ihr sehn und dürft’s nicht verpassen. Bei so einem Event, feiern alle ausgelassen.

Aus den Booten fliegen die Bonbons, die Kinder sind froh, wär die fünfte Jahreszeit doch bald wieder do. Ein Jahr, das dauert leider so unglaublich lang, da wird's einem manchmal Angst und Bang. Doch ich hab die Lösung, ist doch ganz klar: Wir feiern Fasnacht in Zukunft einfach das ganze Jahr!

Prunksitzung im Sommer, wär das nicht toll, ihr Narren macht die Wasserpistolen voll. Im Badeanzug, das wär ein Spaß. Alle Jecken pitsche-patsche nass. So träume ich nur vor mich her, Faseacht im Sommer, wünsch ich mir sehr.

Im Frühling wär doch auch net schlecht, denkt mal drüber nach, jetzt mal echt. Frühlingsgefühle, Liebe in der Luft – und vor allem der frische Blumenduft. Zwischen wachsenden Blumen und ausschlagenden Bäumen, da kann doch auch der Narr von träumen.

Der Herbst lässt dann die Narrenkappen fliegen – und nicht nur die Bäume biegen. So trägt der Wind es kilometerweit, das laute Helau der Narrenheit. Doch wenn da nicht der Aschermittwoch wär, der alles beendet, ach das ist nicht fair. Danach beginnt das lange Warten, um am 11.11 wieder zu starten.

Bis dahin wieder ein Jahr Zeit, hoffentlich sind dann alle bereit. Wenn wir wieder zusammen singen, uns alle in närrische Stimmung bringen. Dann wird’s noch viel schöner als es mal war, wir feiern wieder zusammen, das wird wunderbar.

So bleibt zum Schluss nicht viel zu sagen, was ich euch wünsche, muss keiner fragen. Bleibt gesund, haltet euch fit, macht immer schön brav beim Helau der Fernsehsitzungen mit. Frohsinn und Lachen soll euch begleiten, lasst uns jede Freude teilen, seid lieb zueinander, dann weiß ich genau: Wir sehen uns wieder mit RAWU und HELAU.