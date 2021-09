Als kleines Trostpflaster für die wegen der Corona-Pandemie schon zum zweiten Male in Folge ausgefallene Herbstmesse wurde am Freitag in Kusel allen Mädchen und Jungen der Luitpoldschule und den Kindergärten eine süße Überraschung überreicht. Marktmeisterin Andrea Fauß und Christian Creutz von der Interessengemeinschaft (IG) Kusel fuhren mit dem Bollerwagen von Einrichtung zu Einrichtungen und verteilten 450 Lebkuchenherzen mit der Aufschrift „I love Kuseler Mess“ an die Kinder. Die Verteilaktion von IG und Stadt geht am Samstag weiter: Von 10 bis 12 Uhr werden in der Kuseler Fußgängerzone 400 weitere Lebkuchenherzen an Passanten verteilt. Am Sonntag spielt von 11 bis 13 Uhr der Musikverein Konken auf dem Kochschen Markt zum Frühschoppen auf.