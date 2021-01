An den drei Schulen im Landkreis Kusel, die zum Abitur führen, haben am Donnerstag die Prüfungen begonnen. Den Anfang machten 64 Schüler in Deutsch. In den nächsten zwei Wochen folgen unter anderem die Prüfungen in den Fächern Mathematik, Französisch und Englisch. In diesen vier „Hauptfächern“ gibt es teilweise landeseinheitliche Elemente. Deshalb müssen diese Prüfungen auch zeitgleich stattfinden. Insgesamt wurden 157 Schüler zur Abiturprüfung zugelassen, davon 87 am Siebenpfeiffer-Gymnasium in Kusel, 36 am Veldenz-Gymnasium in Lauterecken und 34 an der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg. Die Prüfungen finden mit Hygienekonzept statt. Unter anderem sind regelmäßiges Lüften und ein Sicherheitsabstand vorgeschrieben.