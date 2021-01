Am Donnerstag, 21. Januar, trifft sich erstmals der neue Arbeitskreis „Klimaschutz“ des Landkreises Kusel.

Klimaschutzbeauftragter Andreas Hartenfels und Klimaschutzmanagerin Vera Schumann werden gemeinsam mit Vertretern der Kommunen und Verbandsgemeinden sowie mit Sprechern der örtlichen Energieanbietern und Bürgern zum Thema Wärmewende diskutieren.

Das erste Treffen sei hauptsächlich dem Kennenlernen der Teilnehmer und der Themenfindung vorbehalten, erklärt Schumann: „Im Bereich Wärme gibt es zahlreiche interessante Themen, wie die Verbesserung der Energieeffizienz in öffentlichen Einrichtungen oder Tipps für Bürger zum Thema Energie im Eigenheim. Am Donnerstag wollen wir zunächst einen Überblick bekommen, wo am meisten Interesse besteht und welche Arbeitsgruppen sinnvoll wären.“

Das Treffen findet als Videokonferenz statt. „Online werden solche Treffen leider schnell unübersichtlich, deshalb ist die Teilnehmerzahl derzeit auf 25 Personen begrenzt“, sagt Schumann. Für die Zukunft sei eine stärkere Bürgerbeteiligung aber geplant.