Spätestens ab August 2021 haben rund 1200 Adressen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan einen Anschluss ans schnelle Internet. Symbolischer erster Spatenstich für den Breitbandausbau war am Freitag in Körborn. Körborn und Pfeffelbach sind auch die beiden ersten Dörfer, in denen gebaut wird.

16 Ortsgemeinden und sechs Schulen werden nach Angaben von Bürgermeister Stefan Spitzer über das neue Ausbauprogramm versorgt, das allein für die Verbandsgemeinde 4,12 Millionen Euro kostet. 60 Prozent kommen vom Bund, 30 vom Land und drei vom Kreis, so dass für die Ortsgemeinden insgesamt 390.000 Euro Eigenanteil bleiben.