Extremsportler Dirk Leonhardt hat seinen nächsten Weltrekord geknackt – und das deutlich.

Zehn Tage lang war der 44-jährige Bankkaufmann Dirk Leonhardt aus dem hessischen Bruchköbel mit einem rund 50 Jahre alten Klapprad unterwegs. Am Montagabend erreichte er Aschaffenburg und konnte erleichtert Bilanz ziehen: „Der Rekord ist geschafft.“ Insgesamt legte Leonhardt 1547,5 Kilometer zurück und übertraf damit den bisherigen Weltrekord von 1242 Kilometern klar. Eigentlich hatte er sich mindestens 1300 Kilometer vorgenommen.

Startpunkt der Rekord-Tour war die Gedenkstätte zwischen Ulmet und dem Oberalbener Ortsteil Mayweilerhof im Kreis Kusel. Dort erinnert ein Mahnmal an die beiden jungen Polizisten, die 2022 von Wilderern erschossen wurden. Mit seiner Strecke zeichnete Leonhardt auf der Landkarte das Wort „Respekt“ nach. Er wollte auch ein Zeichen für mehr Anerkennung gegenüber Einsatzkräften setzen und auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen.

Alle Übernachtungen unter freiem Himmel

Die körperliche Belastung war enorm. Täglich absolvierte der Extremsportler zwischen 130 und 210 Kilometer, am letzten Tag immerhin noch 101 Kilometer. Schlaf bekam er nach eigenen Angaben meist nur zwischen zwei und sechs Stunden pro Nacht – übernachtet wurde ausschließlich im Schlafsack unter freiem Himmel. Ganz ohne Schwierigkeiten verlief die Rekordfahrt allerdings nicht. Unterwegs riss unter anderem die Halterung des Gepäckträgers ab, zudem platzte ein Reifen auf. „Ich konnte aber alles selbst reparieren“, berichtete Leonhardt nach seiner Ankunft in Aschaffenburg. Mit der Aktion sammelte der 44-Jährige zugleich Spenden für Kinder, die unter hochstrittigen Trennungskonflikten ihrer Eltern leiden. Ein Teil der Einnahmen geht an die Beratungsplattform „Eltern-Rat“ sowie an die Hanauer Selbsthilfegruppe „Aktives Warten“.

Für Leonhardt dürfte der geglückte Rekordversuch indes kaum der letzte gewesen sein. „Ich habe noch unheimlich viele Ideen“, sagte er bereits vor dem Start seiner Tour.