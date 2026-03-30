Von Genusstour bis Berglandtrail: Wolfstein startet mit Musik, Hütten und Familienrouten in die Saison. Ziele sind Laufhauser Weiher und die Murmelbahn.

Wanderschuhe geschnürt, Rucksack gepackt – und los geht’s: Vom gemütlichen Genusswandern über kostenlose, geführte Touren bis hin zum sportlichen Wettkampf hat der offizielle Start in die Wandersaison in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ein breites Programm geboten.

Noch vor 11 Uhr sprinten die Teilnehmer des elften Pfälzer Berglandtrails die letzten Meter zur Jugendherberge in Wolfstein. Anfeuerung kommt von den ersten Besuchern des Wanderauftakts, die es später deutlich entspannter angehen. Die Sportler haben in drei Etappen rund 130 Kilometer zurückgelegt und am Sonntag ihr dreitägiges Abenteuer beendet.

Währenddessen ziehen die ersten Grilldüfte über das Gelände, und die Oompah House Band sorgt für Stimmung. In diesem Jahr fungiert die Jugendherberge als zentraler Dreh- und Angelpunkt – eine gute Wahl angesichts des wechselhaften Wetters. Drinnen wie draußen ist ausreichend Platz zum Rasten, Schlemmen, Kinderschminken und für gemütliches Beisammensein.

Den Jüngsten den Spaß am Wandern vermitteln

„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ – diesen Spruch kennen viele. Am Sonntag zeigt sich das Wetter gnädig: Es blieb trocken, zeitweise sogar sonnig. Gegen die frischen Temperaturen zu Beginn helfen die Anstiege im Königsberg. Trotz der Niederschläge der vergangenen Tage sind die Wege gut begehbar – zumindest auf der Route, die der frühere Forstbeamte Werner Lamneck für die Familienwanderung gewählt hat.

Viele nutzten beim Wanderauftakt die Gelegenheit zur entspannten Tour durch die erwachende Natur. Foto: Sabrina Schreiner

Die rund zweistündige Strecke legt er erst nach Blick in die Gruppe fest. „Sind alle gut zu Fuß und kein Kinderwagen dabei, können wir auch schmale Pfade nutzen“, erklärt er. Ziel ist, den Jüngsten nicht nur Spaß am Wandern zu vermitteln, sondern ihnen spielerisch den Aufbau und die Bedeutung von Bäumen näherzubringen.

Kurz darauf macht sich eine offensichtlich fitte Gruppe Familien auf den Weg – teils steil bergauf über Pfade statt über breite, aber längere Wege. „Hände aus den Taschen“, rät der Wanderführer, um sich bei einem Stolpern besser abfangen zu können. Klein und Groß meistern die Strecke scheinbar mühelos. Immer wieder gibt es kurze Stopps, um Wald und Natur zu entdecken: etwa die klebrigen Zapfen der Strobe, die getrocknet als hervorragende Ökoanzünder gelten.

Junge Rehe halten den Wildwuchs kurz

Anschaulich erklärt Lamneck zudem, warum Pfahlwurzler wie Kiefer und Kastanie standfester sind als Flachwurzler. Anhand kleiner Weißtannen zeigt der Forstmann, wie Rehe junge Triebe abknabbern und die Bäumchen dadurch niedrig halten.

Wenige Kilometer weiter startet an der Rutsweilerer Hütte mit Gästeführerin Petra Rübel am Morgen eine etwa acht Kilometer lange Tour. Rund 30 Wanderer schließen sich an, berichtet Touristikerin Kathrin Bürthel von der Verwaltung. Auch dort gibt es den ganzen Tag Stärkung und musikalische Unterhaltung mit Matthias Kinder.

Viele Besucher sind individuell unterwegs: Man trifft fast immer auf Menschen, kann aber dennoch Natur und Vogelkonzert genießen. Zahlreiche Familien entscheiden sich für eine Tour zum Laufhauser Weiher und zur Murmelbahn. Genussmenschen finden Geselligkeit, herzhafte Leckereien sowie Kaffee und Kuchen an Hütten rund um den Königsberg und an der Jugendherberge.

Info

Wer Digitales schätzt und Aufgaben im Wald lösen möchte, kann mit der App „Actionbound“ an einer vom Forstamt Kusel organisierten Osterrallye teilnehmen. Der Startcode für den rund 2,5 Kilometer langen Rundweg mit „Oberhasenmeister Basti“ liegt bis Freitag, 19. April, kostenlos in der Jugendherberge aus. Es empfiehlt sich, die App vorab zu Hause auf das Smartphone zu laden.