Die Teams aus dem Kreis Kusel sind in der Medenrunde zahlreich vertreten. Die meisten Mannschaften stellen die „Bunker Boys“ Brücken. Auch andere Vereine haben hohe Ziele.

Eine Mannschaft in der Verbandsliga, vier Teams in der Pfalzliga, die Bunker Boys Brücken sind hochklassig vertreten.

Die Damen 50 der Bunker Boys treten erstmals in der Verbandsliga an und sind somit die am höchsten eingestufte Mannschaft des Vereins. Nach drei Jahren in der Pfalzliga gelang dem Team im vergangenen Jahr als Zweitplatzierter der Aufstieg in die Verbandsliga. Ziel ist es nach Auskunft von Mannschaftsführer Roland Sander, der auch Vorstand des Vereins ist, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, Erfahrungen zu sammeln, auf starke Gegnerinnen zu treffen und trotzdem Spaß zu haben. „Der Klassenerhalt wäre in riesiger Erfolg, sollte dies nicht gelingen, geht die Welt auch nicht unter.“

Bei den Damen 1 , die in der Pfalzliga antreten, ist die Stammbesetzung gleich geblieben. „Unsere Mannschaft zeichnet sich durch einen starken Zusammenhalt aus. Wir sind nicht nur eine Tennismannschaft, wir sind auch abseits vom Tennisplatz teilweise schon seit über zehn Jahren befreundet“, berichtet Mannschaftsführerin Julie-Janna Geyer. Mit Blick auf die Zusammensetzung der Liga erklärt sie: „Wir treffen auf viele, größere Vereine und insbesondere Siegelbach ist von den LKs hoch einzustufen.“ Unter Druck setzen werde sich ihr Team aber nicht: „Unser Ziel ist der Klassenerhalt – und Spaß zu haben.“

Nur Gegner aus der Vorderpfalz

Die Herren 40 treten nach dem Aufstieg in der vergangenen Runde dieses Jahr mit sieben anderen Mannschaften, die ausnahmslos aus der Vorderpfalz kommen, in der Pfalzliga an. Bei der Sechsermannschaft gibt es zwei Neuzugänge. Zwei Ausnahmespieler stehen an den ersten beiden Positionen und das Team ist nach Auskunft von Mannschaftsführer Stefan Altherr eine eingeschworene, charakterstarke Truppe, die auf und neben dem Platz perfekt harmoniert. „Die Mannschaften aus der Vorderpfalz sind allesamt schwer einzuschätzen, weil sie mitunter einen immens großen Spielerkader haben und somit in der Lage sind, eine gleichwertig sehr gute Mannschaft aufzustellen.“ Favorit ist für ihn das Team aus Speyer. Und das Ziel: „Eine verletzungsfreie Saison, gute Kameradschaft, Spaß auf und vor allem abseits des Platzes und ein vorderer Tabellenplatz.“

Die Besetzung der Herren 55 der Bunker Boys, die in der Pfalzliga antreten, ist im Vergleich zum Vorjahr weitgehend unverändert. Mit einem Neuzugang aus Frankreich erhält die Mannschaft eine internationale Note. Mannschaftsführer Martin Geyer erklärt: „Wir spielen nicht nur Tennis zusammen, sondern auch die Geselligkeit stimmt. Wir haben viele gute Mannschaften in der Gruppe. Landau ist dabei sicherlich eins der Teams mit besonders starken Spielern.“ Das Ziel sei „wie in jedem Jahr“ der Klassenerhalt.

Kuseler Damen 40 peilen „entspannte“ Saison an

Die Herren 60 sind im dritten Jahr in der Pfalzliga vertreten. Wie in den Vorjahren wird nach Auskunft von Roland Sander ein Mittelfeldplatz angestrebt. „Der Vorteil der Mannschaft liegt in ihrer Ausgeglichenheit. Die großen Vereine in der Vorderpfalz, wie Haßloch und Bad Dürkheim, sind als die Favoriten in der Gruppe zu sehen, da sie personell aus den Vollen schöpfen können und wesentlich bessere LKs haben.“ Die Zielsetzung der Herren 60: „Spaß am Tennissport und verletzungsfrei bleiben“.

Die Damen 40 des TC Kusel starten diese Saison in der Pfalzliga, in die sie im vergangenen Jahr wieder abgestiegen sind. Das sportliche Ziel für diese Saison lautet „entspannt in der Pfalzliga spielen und im oberen Bereich festsetzen“, erklärt Mannschaftsführerin Jutta Fischer. „Einen Wiederaufstieg planen wir eher nicht, da wir uns von der Spielstärke absolut in der Pfalzliga am besten aufgehoben fühlen.“ In dieser Saison werde allein schon die große Anzahl der Spiele eine Herausforderung. Sieben Begegnungen sind angesetzt. „Wir hoffen, da ohne größere Verletzungen durchzukommen.“

Das Team ist im Grunde unverändert und das seit über zehn Jahren. Es zeichnet sich laut Fischer „durch eine große Geschlossenheit und Einigkeit aus. Wir verbringen auch gerne gemeinsame Zeit zusammen. Dazu gehört mittlerweile schon traditionell unsere Fahrt nach Stuttgart zum Porsche-Tennis-Turnier“.

Gleiche Besetzung

Die Damen 30 des TC Waldmohr gehen – wie schon im vergangenen Jahr – mit derselben Besetzung in derselben Konkurrenz, der Pfalzliga, an den Start. Nach Auskunft von Mannschaftsführerin Janina Holzhauser hat sich lediglich die Reihenfolge verändert: „Isabelle Lück rückt auf Position zwei vor, Janina Holzhauser spielt nun an Position drei. Das Team bestreitet inzwischen seine dritte Saison in dieser Formation und ist entsprechend gut eingespielt“, nennt sie die Stärken. Sie und ihr Team seien besonders gespannt auf den Aufsteiger aus dem vergangenen Jahr, den TC Deidesheim. „Die Mannschaft verfügt über eine starke Besetzung und wird sicher eine Herausforderung darstellen.“ Das Ziel für diese Saison sei klar definiert: der Klassenerhalt.

Die Herren 50 des TC Offenbach-Hundheim sind als Meister der A-Klasse in die Pfalzliga aufgestiegen. „Hier erwartet uns nun eine neue Herausforderung, sowohl vom Tennis-Niveau als auch von den Reisen zu den Spieltagen“, so Mannschaftsführer Marco Schreiner. „Die meisten unsere Gegner sind nun in der Vorderpfalz beheimatet, das bedeutet immer eine lange Ab- und Abreise.“ Das altbewährte Team ist zusammengeblieben. Als Neuzugang stößt Klaus Schneider (LK12) aus Weilerbach dazu. Was die Mannschaft auszeichne sei „der Zusammenhalt und ein ausgewogenes Niveau der Spieler“. Was die Konkurrenz betrifft, kann Schreiner wenig sagen. „Wir sind ja neu in der Liga.“ Das Ziel sei jedenfalls ganz klar der Klassenerhalt.