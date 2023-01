Die Kaiserslauterer Konzertreihe Jazzbühne in der Fruchthalle ist zu einem Dauerbrenner avanciert. Die Veranstaltungen ziehen regelmäßig Publikum auch aus dem Umland an. Zum Start der Reihe in diesem Jahr beehrt eine bekannte Stimme die Stammcombo.

Die Jazzbühne ist eine seit 15 Jahren erfolgreiche Konzertreihe, die eine in Deutschland seltene Konzeption verfolgt. Die Stammbesetzung mit Martin Preiser am Klavier, Stefan Engelmann am Bass und Michael Lakatos am Schlagwerk trifft dabei auf renommierte und international anerkannte Gastmusiker unterschiedlichster Genres, die zu einem Konzert eingeladen werden. Das Ergebnis ist dabei stets ein Improvisationskonzert, in dem die Musik der Gäste mit der Musik der Gastgeber spontan fusioniert, in dem die Grenzen zwischen den Stilen miteinander verschmelzen.

Zu Gast am Freitag ist die gebürtige Schwäbin und Wahlkölnerin Anne Haigis, die im August letzten Jahres bei einem emotional aufgeladenen Wohnzimmer-Konzert im Kaiserslauterer Kulturzentrum Kammgarn große Begeisterung hervorrief. Jenseits des Mainstreams gibt es Musiker aus deutschen Landen, deren Arbeit sich durch Kontinuität, Intensität und Leidenschaft auszeichnet. Eine davon ist Anne Haigis, die seit den frühen 80ern ihre eigenen Sachen veröffentlicht.

Vom „Kind der Sterne“ bis „Waltzing Matilda“: Die Folk-Rock-Sängerin mit der rau-kratzigen Stimme singt einfach, was das Herz berührt und fasziniert damit ihr Publikum. Ob markig, rau und kehlig, sanft und gefühlsbetont oder himmelsstürmend und ekstatisch – der äußerst wandelbare Gesang dieser Anne Haigis raubt einem den Atem. Gespannt darf man sein, wie sich diese Stimme in die Jazzmusik des Dreigespanns einfügt. Schließlich begleitete Anne Haigis in den 80er Jahren das United Jazz & Rock Ensemble als Support und gab damals schon den Songs von Airto, Flora Purim, George Benson und Dandy Crawford ihre unverwechselbare, rockige Note.

Info

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, 0631 365-2316 und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen.