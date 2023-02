Mit elf Stockschlägen zog der Elferrat am Samstag in die ausverkaufte Schulturnhalle in Altenglan ein. Durch die närrische Jubiläumsprunksitzung für sechs mal elf Jahre Vereinsbestehen führte das erste Prinzenpaar des Altenglaner Carneval Vereins, Marcel Groß und Alina Scherer.

Die Mitwirkenden

Tänze: Allesamt von ACV-Aktiven: Funkenmariechen (Amelie Awe), Kindergarde, Juniorengarde, Jugendgarde, Funkengarde, Juniorengarde, Männerballett

Reden: Nele Heiser (CV Pirmasens), Frau Allerschenscht (Heike Foerscht), „De Wuschdt“ (Klaus Reichard, Spiesen), Hofnarr-Protokoll (Andreas Franz, Ramstein), Margot und Liane (Margot Kreckmann und Liane Backes-Kreckmann, ACV), Bürgermeister und Ortsbürgermeisterin (Stefan Spitzer und Yvonne Draudt-Awe)

Musik und Gesang: Anika und Svenja Karch (ACV und KV Kusel), Oldies but Goldies, Guggemusik (Phönixkrechzer)