Ab sofort verkauft das Forstamt wieder Stammholz aus den heimischen Wäldern. Da aufgrund Corona eine öffentliche Versteigerung nicht möglich ist, hat sich die Verwaltung für ein Angebotsverfahren entschieden.

Joachim Kunz, Produktleiter im Forstamt Kusel, erklärt das neue Verfahren: „Interessierte bekommen im Forstamt ab sofort eine Liste der 57 verfügbaren Stämme und können die Hölzer dann auf dem Lagerplatz Staudacker, an der B 279 zwischen Heinzenhausen und dem Rechweilerhof, begutachten. Im Anschluss kann man dann seine Gebote direkt auf der Liste eintragen und diese dann im Forstamt vorbeibringen oder sie per Post zuschicken.“

Am 8. Februar finde dann die eigentliche Auktion statt. Um 10 Uhr würden alle Briefumschläge geöffnet, und das höchste Gebot erhalte den Zuschlag. Die Teilnehmer würden im Anschluss informiert, erklärt Kunz weiter.

Zusätzlich bietet das Forstamt auch in diesem Jahr an, die verkauften Stämme direkt in das Sägewerk Brücher in Rathsweiler zu liefern. Dort wird das Holz nach den Wünschen des jeweiligen Käufers eingeschnitten. Dabei wird pro Stamm eine Transportpauschale von 19 Euro berechnet.

Info

Weiter Informationen unter forstamt.kusel@wald.rlp.de oder der Telefonnummer 06381 920730.