Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Beschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie wurden bis zum 3. Mai verlängert. Es heißt also weiterhin: Möglichst zu Hause bleiben. Das ist besonders schwer für Menschen, die schon vor der Krise Probleme bei der Zahlung der Strom-, Gas- und Wasserkosten hatten. Hilfe bietet die Verbraucherzentrale an. Aber auch die Stadtwerke Kusel helfen in dieser Zeit unbürokratisch.

Laut einer Pressemitteilung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz führen die meisten Energieversorger in Rheinland-Pfalz derzeit keine Strom- und Heizsperren durch und geben Kunden