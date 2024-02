Jedes Jahr aufs Neue: Im Februar trudeln die Jahresabrechnungen für Strom, Wasser und Gas ein. Und mit ihnen die Frage: Bekomme ich Geld zurück oder muss ich eine Nachzahlung leisten?

Die Stadtwerke Kusel hat Tausende Kunden im Kreis: 4000 für Strom, 3300 für Gas und 2200 für Wasser. Wie ein Sprecher der Stadtwerke auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitteilt, seien bisher rund 90 Prozent aller Abrechnungen erstellt worden. „Bei den restlichen rund zehn Prozent der Rechnungen sind – wie in jedem Abrechnungsjahr üblich – Nacharbeiten erforderlich“, so der Sprecher weiter. Gründe hierfür können beispielsweise fehlende oder vom System als nicht realistisch bewertete Zählerstände sein. Bei Nacharbeiten müsse jeder Kunde einzeln und manuell abgerechnet werden. „Dies ist nicht automatisierbar und nimmt entsprechend Zeit und Aufwand in Anspruch“, erklärt der Sprecher.

In diesem Jahr könnten sich die allermeisten Kunden über eine Rückzahlung freuen. Genaue Zahlen nennen die Stadtwerke allerdings nicht. Wer der Meinung ist, zu wenig zu zahlen, kann seine Abschläge über das ganze Jahr hinweg anpassen. „Grundsätzlich empfiehlt es sich, dies aber so früh wie möglich im Jahr zu machen“, rät der Stadtwerke-Sprecher. Möglich sei das telefonisch, per E-Mail, über die App und im Kundenportal.