Der Stadtrat in der Kreisstadt hat seine Arbeit aufgenommen. Mit der Vereidigung der neuen Beigeordneten Theresa von Blohn (FWG) ist die auf drei der vier Schlüsselpositionen neu besetzte Stadtspitze in der Kreisstadt seit Donnerstagabend komplett. Neben dem am 9. Juni urgewählten Stadtbürgermeister Martin Heß (CDU) und von Blohn hat auch Robert Selesi (SPD) erstmals im Stadtvorstand Verantwortung übernommen.

Einzig der Erste Beigeordnete Ulrich Ernst (CDU) bringt – in derselben Funktion wie bereits zuvor – Erfahrung mit ein, allerdings geballt. Heß verabschiedete vor der zweiten Ratszusammenkunft nach der konstituierenden Sitzung die bisherige Beigeordnete Julia Bothe (weiterhin Ratsmitglied der SPD), deren Aufgabenfelder Kultur, Soziales, Partnerschaften Theresa von Blohn weitgehend übernimmt. Selesi folgt auf Andrea Fauß (Grüne) und zeichnet neben anderem als Marktmeister für Märkte und Feste verantwortlich.