Prasselnder Applaus, gespendet im Stehen: Wolfsteins neuer Rat und Stadtbürgermeister Christian Nickel würdigen Herwart Dilly.

„Sehr geehrter Herr Di... – wo isser dann?“: Soeben erst in Amt und Würden erhoben, fühlte sich Christian Nickel schon bei seiner ersten Rede als Wolfsteiner Stadtbürgermeister mal kurz im Stich gelassen. Adressat seiner Worte war sein Amtsvorgänger Herwart Dilly – doch der scheidende Stadtchef hatte sich unbemerkt durch die Hintertür verkrümelt. „Der ist ’ne Runde Heulen gegangen“, witzelte ein Zuhörer – nicht die einzige trockene Bemerkung, die bei der konstituierenden Sitzung zum Schmunzeln anregte: Bei der ersten Zusammenkunft des neugewählten Wolfsteiner Stadtrats überwogen die heiteren Momente doch deutlich.

Traurige Augenblicke mag am Donnerstagabend im Rathaus allenfalls Dilly durchlitten haben. Anzumerken war ihm aber nichts, er war auch nicht ausgebüxt, um heimlich einige Tränchen zu verdrücken, sondern schleppte bereits gute Tröpfchen heran: Ratsherren und -Frauen – letztere in Wolfstein so stark wie nirgendwo sonst weit und breit vertreten – sowie auch die Besucher waren nach Sitzungsende zum Umtrunk eingeladen.

Letzte Amtshandlung: Stadtbürgermeister Herwart Dilly (links) verpflichtet seinen Nachfolger. Foto: Christian Hamm

Im 16-köpfigen Wolfsteiner Rat sind die Frauen (neun an der Zahl) sogar in der Mehrheit. Klar unterrepräsentiert bleiben sie indes im Quartett des neuen Stadtvorstands. Zum Ersten Stadtbeigeordneten bestimmte der Rat Thorsten Moser (FWG), der auch bisher schon zur Stadtspitze gehörte, jetzt aber zum ersten Stellvertreter des Stadtchefs aufrückt. Moser tauscht damit quasi den Platz mit dem ebenfalls wiedergewählten Karl Metzger (SPD). Der dritte im Beigeordneten Bunde ist Markus Hemmer (CDU), der an die Position von Ulrike Kolter (CDU) rückt.

Das Beigeordneten-Trio durfte sich breiter Unterstützung aus allen vier im Rat vertretenen Fraktionen erfreuen. Die offenkundig herrschende Einigkeit bei der Ämtervergabe hatte sich schon in der Tatsache gespiegelt, dass es Hagen Bojak (SPD) als „Rats-Ältestem“ vorbehalten blieb, alle drei Kandidaten zu vorzuschlagen.

Ein „Nachbar“ appelliert an gute Zusammenarbeit

Deren Amtseinführung war bereits Sache des neuen Stadtbürgermeister. Für Christian Nickel (parteilos) war es die erste offizielle Amtshandlung, seine eigene Vereidigung war wiederum, kurz nach der Verpflichtung aller Ratsmitglieder, die letzte von Herwart Dilly (FWG). Nach getaner Arbeit zog sich der 15 Jahre lang amtierende Stadtbürgermeister vom Ratstisch zurück. Im Stehen applaudierten alle Bürger-Repräsentanten dem Mann, der auf 40 Jahre in der Kommunalpolitik zurückblicken kann. Würdigende Worte trug FWG-Sprecherin Birgit Gehm-Schmitt vor.

Auch ein gern gesehener Gast durfte das Wort ergreifen: Dirk Landfried, im Amt bestätigter Ortsbürgermeister der Nachbargemeinde Rutsweiler an der Lauter. Landfried unterstrich, was Dilly stets als Motto ausgegeben hatte: Alleine ist wenig, gemeinsam ungleich mehr möglich. Landfried lud ein, die guten Beziehungen weiter zu pflegen und vertiefen. Sein neuer Amtskollege versicherte, dass das Ansinnen mit Sicherheit nicht ungehört verklingen werde.