Mit Peter Schmid als Spitzen- sowie Bürgermeisterkandidat will der SPD-Ortsverein Kusel bei den Kommunalwahlen im Juni antreten. Gewählt werden Kusels Stadtbürgermeister sowie Stadtrat, die Ortsvorsteher Bledesbach und Diedelkopf sowie die Ortsbeiräte.

20 Kandidaten – fünf Frauen und 15 Männer – umfasst die Liste, die der SPD-Ortsverein Kusel am Dienstagabend in der Hauswirtschaft Koch in Kusel für den Stadtrat aufgestellt hat. Wie der Ortsverein mitteilt, wurde Peter Schmid zum Kandidaten für die Stadtbürgermeisterwahl gekürt. Als Kandidat für den Ortsvorsteher von Bledesbach geht die SPD mit Matthias Schäffler ins Rennen. Im Ortsbeirat wollen sich laut Partei Matthias Schäffler, Ralf Braun, Birgit Schoder und Benjamin Beelitz engagieren. Kandidat für den Ortsvorsteherposten von Diedelkopf ist Mickaël Walker. Für den Ortsbeirat stehen Mickaël Walker, Tony Rohe, Felix Weber und Max Schneider auf der Liste. „Besonders erfreulich ist, dass sehr viele junge Bewerberinnen und Bewerber und auch einige Nicht-SPD-Mitglieder sich kommunalpolitisch mit der SPD für den Stadtrat engagieren wollen“, teilt die Partei mit. Alle Kandidaten stünden ab sofort für einen offenen Austausch mit den Bürgern der Stadt bereit.

SPD-Kandidaten

Peter Schmid, Julia Bothe, Matthias Schäffler, Andrea Kusch, Tony Rohe, Hans-Joachim Postler, Rüdiger Falk, Moritz Hartloff, Matthias Heß, Robert Selesi, Faton/Toni Azemi, Felix Weber, Caro Parsons, Mickaël Walker, Wolfram Butz, Ute Conrath, Willi Clemens, Dieter Korb, Ralf Nagel und Alexandra Matern.