Unter dem Motto „Kusel putzt sich“ soll am Freitag, 31. März, die Stadt mit vereinten Kräften von Müll befreit und auf Vordermann gebracht werden. Wie Ulrich Ernst, Erster Beigeordneter der Stadt Kusel, mitteilt, beteiligen sich an der Aktion alle fünf Kuseler Schulen, drei Vereine sowie mehrere private Gruppen. Auch die Afa und das Haus der Jugend bildeten einen Reinigungstrupp. Für die Aktion sei das Stadtgebiet in verschiedene Bezirke aufgeteilt worden, um die sich die Gruppen jeweils kümmerten, erklärt der Beigeordnete, der sich mit der Resonanz des ersten Aktionstages bislang zufrieden zeigt. Wer sich kurzfristig dazu entschließt, mitzumachen, kann am Freitag um 9 Uhr zum Rathaus kommen. Mülltüten, Handschuhe und Zangen werden gestellt. Der aufgesammelte Müll kann an diesem Tag bis 12 Uhr auf dem Kochschen Markt abgegeben werden, bis 18 Uhr beim städtischen Bauhof. Da an diesem Tag mehrere Menschen und darunter auch viele Kinder unterwegs sein werden, bittet der Beigeordnete die Autofahrer, vorsichtig zu fahren. An den Ortseingängen sollen auch Schilder aufgestellt werden, die darauf hinweisen.