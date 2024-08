Anfang Juli hat der bisherige Stadtbürgermeister von Waldmohr, Jürgen Schneider (SPD), sein Amt an Charlotte Jentsch übergeben. Was ihm besonders in Erinnerung bleibt, warum er sich weiterhin im Stadtrat engagiert und wie er die neu gewonnene freie Zeit gestaltet.

„Ich hatte einen geregelten Tagesablauf, bin morgens immer ins Rathaus gegangen und habe für einige Stunden dort gearbeitet. Das ist vorbei“, berichtet Schneider. Nein, er verschwende