Jürgen Schneider feiert am Samstag, 2. Oktober, seinen 70. Geburtstag. Und er hat ein Alleinstellungsmerkmal: Er ist das einzige Gemeindeoberhaupt im Landkreis, das während seiner Amtszeit seinen Titel ändern durfte: vom Orts- zum Stadtbürgermeister von Waldmohr.

Der gebürtige Breitenbacher machte sein Abitur in Kusel und studierte anschließend in Karlsruhe Straßenbauwesen, wo er später auch promovierte. Nach Jahren beim Landesbetrieb für Straßenbau im Saarland wechselte er als Professor an die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes.

Politisch engagiert ist der Jubilar seit 1999 – zunächst als Ortsgemeinderat in Waldmohr, dann als deren Beigeordneter. Ebenfalls 1999 wurde er in den Verbandsgemeinderat der damaligen Verbandsgemeinde Waldmohr gewählt, dem er bis zur Fusion zur Verbandsgemeinde Oberes Glantal angehörte, davon zwölf Jahre als Beigeordneter. Aktuell ist er auch Mitglied des Kreistags.

Dienstag ist Enkeltag

In Waldmohr trat er nach der Kommunalwahl 2014 die Nachfolge von Friedrich Wunn als Ortsbürgermeister an. Sein politisch größter Erfolg datiert jedoch vom Dezember 2020, als das Land Waldmohr die Stadtrechte verlieh. Seither darf er sich Stadtbürgermeister nennen.

Der 70-Jährige ist Vater eines Sohnes. Egal was politisch ansteht: Der Dienstagnachmittag des umtriebigen Kommunalpolitikers gehört grundsätzlich allein seinem Enkel aus Kleinottweiler, den er an diesem Tag gemeinsam mit seiner Frau betreut. In seiner Freizeit fährt er gerne Fahrrad, fester Bestandteil seines Jahreskalenders ist die Skitour mit mehreren Freunden.