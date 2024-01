Nach 32 Amtsjahren ist Schluss: Kusels Stadtbürgermeister Jochen Hartloff (SPD) wird bei der anstehenden Kommunalwahl nicht mehr als Bürgermeister kandidieren. Das teilte er am Dienstagnachmittag im Gespräch mit der RHEINPFALZ mit. „Die fünf Jahre waren eine Zugabe“, sagte er mit Blick auf die laufende Amtsperiode, die im Juni endet. Insgesamt ist der SPD-Politiker nun in seinem 32. Amtsjahr als Bürgermeister der Kreisstadt. „Das ist eine lange Zeit“, sagte Hartloff. Der Jurist hatte das Amt des Kuseler Stadtbürgermeisters zunächst 27 Jahre lang ausgeübt – von 1984 bis 2011. Als er Justizminister des Landes wurde, hatte er das Amt aufgeben müssen. 2019 trat Hartloff in seiner Geburtsstadt als Kandidat für die Nachfolge von Ulrike Nagel an – und gewann die Wahl zum Stadtbürgermeister.

Verschiedene Gründe hätten ihn zu der Entscheidung bewogen, nun nicht mehr zu kandidieren. Eine Rolle spiele dabei etwa auch der Zeitaufwand und die zunehmende Bürokratie – wenngleich er betonte, dass die Aufgabe nach wie vor reizvoll sei und es Spaß mache, etwas zu bewegen. Seine Zeit will Hartloff, der in diesem Jahr 70 Jahre alt wird, künftig auch für seine „vielen anderen Interessen und Hobbys“ nutzen, die sonst etwas zurückstehen mussten.

Leicht habe er sich die Entscheidung nicht gemacht. „Es bleiben immer ein paar Projekte offen. Das wird aber auch in fünf Jahren nicht anders sein“, sagte er und ergänzte: „Ich denke, ich habe mich gut für die Allgemeinheit eingesetzt.“

Seine Partei wisse über seine Entscheidung bereits Bescheid. Der SPD-Ortsverband werde in Kürze tagen und darüber beraten, welcher Kandidat für die anstehende Wahl ins Rennen geschickt wird.