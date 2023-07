Im Stadt- und Heimatmuseum Kusel wird eine neue Ausstellung aufgebaut. „100 Jahre Rundfunk in Deutschland“ lautet der Titel. Sie wird am Samstag, 22. Juli, um 14 Uhr eröffnet. Zu sehen sein werden die Ausstellungsstücke bis Sonntag, 15. Oktober. Das Stadt- und Heimatmuseum in der Kuseler Markstraße ist von Dienstag bis Sonntag täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zur Dauerausstellung gehören das Fritz-Wunderlich-Zimmer, das Kuseler-Brauerei-Zimmer sowie vielerlei Informatives aus der Geschichte der Kreisstadt.