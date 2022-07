Gibt’s in Kusel demnächst einige Möglichkeiten mehr für junge Radfahrer? Statt auf Straßen zu üben und Treppen herunterzuholpern, sollen Biker künftig eine andere Anlaufstelle finden: Die Stadt kommt einer Anregung Jugendlicher nach und liebäugelt damit, einen Bike-Park anzulegen. Das hat Stadtbürgermeister Jochen Hartloff zunächst auf Anfrage bestätigt und dann am Freitagabend auch noch mal vor dem Stadtrat bekräftigt.

Der Stadtbürgermeister hat ein Areal am Bahnhof im Auge. Das Gelände links der Gleise in Blickrichtung Rammelsbach hat die Stadt inzwischen erworben. Zurzeit wird die Brache als Busparkplatz genutzt, auch ist es Lager von Material für Breitband-Verkabelung. Das Areal sei leicht zu erreichen, einsehbar und es gebe keine direkten Anlieger, die durch Lärm gestört werden könnten.

Hartloff meinte, dass sich das Gelände mit geringem Aufwand modellieren lasse, mit Hilfe des Bauhofs Hügel angelegt werden könnten. Noch aber sind die Vorstellungen nicht allzu konkret: Denn es gilt, vorab die Adressaten mit ins Boot zu holen, deren Wünsche in Erfahrung zu bringen. Passieren soll das nun am Dienstag, 19. Juli. Um 19 Uhr wird sich Hartloff im Haus der Jugend in der Trierer Straße einfinden und das Projekt mit jungen Leuten erörtern. Interessierte seien willkommen.