Die Stadt Kusel plant eine Neuauflage ihrer Kunst- und Kulturtage. Nachdem im November 2025 erstmals rund 40 Künstler ihre Werke in der Fritz-Wunderlich-Halle präsentierten, soll die Veranstaltung voraussichtlich im Januar 2027 erneut stattfinden. Das teilte die städtische Beigeordnete Theresa von Blohn, zuständig für Kultur, in der vergangenen Stadtratssitzung mit. Eine Neuerung sei, dass sich erstmals Künstler für einen Teil der Ausstellerplätze bewerben könnten, um ihre Werke zu präsentieren. Die Stadt werde dazu noch einen Aufruf mit zusätzlichen Details veröffentlichen, kündigte von Blohn an. Als Veranstaltungsort der zweiten Auflage nannte sie gegenüber der RHEINPFALZ die Fritz-Wunderlich-Halle.