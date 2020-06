Trotz der Absage der ins Auge gefassten Betreiber: Die Stadt Kusel will an den Plänen festhalten, auf dem früheren Sportgelände der Spielgemeinschaft Blaubach-Diedelkopf einen Campingplatz zu etablieren. Das Ehepaar Reginald und Petra Burgers, das auf dem Campingplatz in Wolfstein Regie führt, hatte sein Interesse an einem möglichen zweiten Standbein auf dem künftigen Platz in der Kreisstadt für beendet erklärt.

Dies aber sei kein Grund, das Vorhaben ad acta zu legen, meint Kusels Stadtbürgermeister Jochen Hartloff – und weiß sich der Unterstützung des Stadtrats sicher. Der Rat hatte am Freitag eine weitere kleine Weiche auf dem Weg zur neuen Nutzung des seit Jahren brachliegenden früheren Sportgeländes gestellt: Er hat sich mit Bedenken und Anregungen der sogenannten Träger öffentlicher Belange beschäftigt. Darauf zu antworten, ist ein formeller Akt, Teil des Genehmigungsverfahrens, damit die Pläne nun offengelegt werden können.

Die Wolfsteiner Platzbetreiber hatten ihre Zweifel daran geäußert, dass ein Platz von der für Kusel vorgesehenen Größe überhaupt wirtschaftlich zu betreiben sei. „Wir lassen jetzt mal die Pferde nicht scheu machen und ziehen das durch“, sagte Hartloff. Gerade in Verbindung mit dem neuen Bade- und Freizeitpark sei das Projekt von Bedeutung.