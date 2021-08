Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat ein Ermittlungsverfahren gegen den früheren Landrat Winfried Hirschberger eingeleitet. Grundlage ist der Prüfbericht des Rechnungshofs. Es soll aber auch schon vorher eine Strafanzeige gegen Hirschberger gegeben haben. Sagt er selbst.

Die Staatsanwaltschaft führe ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Landrat „wegen Untreue zum Nachteil des Kreises“, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Diese erreichte die RHEINPFALZ am Montagnachmittag. Nachdem Rechnungshof-Präsident Jörg Berres im Interview mitgeteilt hatte, der Bericht sei an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden, hatte die Redaktion dort angefragt.

In dem Schreiben der Staatsanwaltschaft heißt es, der Anfangsverdacht gegen Hirschberger ergebe sich aus dem Prüfbericht – und zwar in vier Punkten. Genannt wird das Haus Pfälzer Bergland, wo sich der Kreis mit rund 70.000 Euro am Umbau beteiligt habe, ohne dass der dafür notwendige Beschluss der Kreisgremien vorgelegen habe.

Dreimal Personalwesen

Die drei anderen Punkte richten sich auf das Personalwesen, zu dem der Rechnungshof geschrieben hatte, es habe „rechtswidrige oder nicht sachgerechte Personalentscheidungen“ gegeben. In zwei Fällen sollen Mitarbeitern ohne rechtliche Grundlage übertarifliche Zulagen gezahlt worden sein – in einem davon, um diesem Mitarbeiter trotz des Wechsels in eine tariflich niedriger eingestufte Tätigkeit „dasselbe Leistungsniveau weiter zu gewähren“. Letzteres sei zum Oktober 2017 erfolgt, also unmittelbar vor Ende von Hirschbergers Amtszeit.

Und schließlich geht es um den Vorgang, der salopp als „feindliche Beamtenübernahme“ bezeichnet wird. Dem Kreis soll beim Wechsel eines Beamten in seine Dienste „eine versorgungsrechtliche Ausgleichszahlung des alten Dienstherrn in Höhe von 118.000 Euro entgangen sein, und zwar dadurch, dass versäumt wurde, die Zustimmung des alten Dienstherrn zu der Versetzung einzuholen“.

Im Klageverfahren

Wegen dieses Vorgangs hat der Kreis mit Ermunterung des Rechnungshofs Hirschberger wegen der Gefahr der Verjährung noch im Dezember einen Bescheid zukommen lassen, in dem diese Summe als Regress gefordert wird. Hirschberger hat dagegen Widerspruch eingelegt und inzwischen gegen den Kreis wegen Untätigkeit geklagt, weil dieser über seinen Widerspruch noch nicht entschieden hat.

Hirschberger, der nun von der Staatsanwaltschaft gehört werden soll, wollte sich auf RHEINPFALZ-Anfrage nicht zu dem Verfahren und den Vorwürfen äußern. Er sagte nur, das sei nicht neu, denn schon aus dem Dezember gebe es eine Strafanzeige gegen ihn. Von wem die stammt, konnten weder er noch sein Kaiserslauterer Anwalt Franz Schermer sagen.

Hirschberger und Schermer sagten weiterhin, es gebe einen Brief an die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, in dem Hirschbergers Sicht der Dinge dargelegt sei. Dieser Brief ist allerdings noch nicht angekommen, wie eine Rundfrage der RHEINPFALZ ergab. Auch der Redaktion, der Hirschberger und Schermer ihn am Montag zugesagt haben, liegt er noch nicht vor.