Seit rund zehn Jahren ist der Zustand der Straßen und Gehwege wiederholt Thema. Nun nehmen in Altenkirchen der geplante Ausbau von St. Wendeler Straße sowie Schillerstraße Fahrt auf. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Planungsaufträge an das Dahner Büro Dilger vergeben – allerdings nur für den Ausbau der Gehwege im Ort. Die wichtigste Frage ist noch nicht geklärt.

Das Planungsbüro in Dahn gab mit einer Bruttosumme von 99.000 Euro das annehmbarste Angebot ab, wie Ortsbürgermeister Manfred Geis sagte. Zunächst wird das Büro eine sogenannte Entwurfsplanung mit einer Kostenberechnung ausarbeiten – für rund 37.000 Euro. Auf deren Basis kann die Gemeinde auch Fördermittel vom Land beantragen. Der Gehwegeausbau beider Straßen beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 906.000 Euro. Wenn die Gehwege saniert werden, wollen die Werke der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zudem den Kanal und die Wasserversorgung erneuern. Weiterhin seien durch die Pfalzwerke die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, eine Erdverkabelung und der Rückbau der bestehenden Dachständer geplant.

Noch unklar ist, wann die Bagger rollen. Grund: Der Gehwegeausbau kann nur parallel mit einer Straßenerneuerung durchgeführt werden. Verantwortlich hierfür ist der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern. Bei den letzten Gesprächen im Herbst 2020 habe die Behörde signalisiert, den Straßenausbau in die Planungen der nächsten Jahre aufnehmen zu wollen, sagte Geis. Der Ortsbürgermeister hofft, wie auch sein Amtskollege in Dittweiler, Winfried Cloß, dass die Maßnahme in spätestens zwei oder drei Jahren umgesetzt wird. Der Rat in Dittweiler hatte bereits vergangene Woche die Entwurfsplanung vergeben.

