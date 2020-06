Die 30. Auflage des für September geplanten Festival „WND Jazz“ ist abgesagt. Nun soll das Jubiläum genau ein Jahr später stattfinden – dafür umso schöner.

Die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus verbunden mit zahlreichen Unwägbarkeiten, machten es unmöglich, „WND JAZZ - das 30. Jazzfestival“ im St. Wendeler Saalbau stattfinden zu lassen. Daher haben die Kreisstadt St. Wendel und der Jazzförderkreis entschieden, das Festival abzusagen. Der Schutz der Besucher, der Musiker und des Teams stünden bei dieser Entscheidung im Vordergrund.

Die Agenturen und Musiker bedauerten die Absage, reagierten aber verständnisvoll, heißt es in einer Mitteilung. Da nahezu das komplette Programm in den September 2021 verschoben werden kann, ist bei den Veranstaltern die Hoffnung groß, das Jubiläumsfestival im nächsten Jahr unter angemessen Bedingungen feiern zu können.

„Jetzt blicken alle mit umso größerer Vorfreude auf das kommende Jahr“, bekräftigte Bürgermeister Peter Klär. „Dann werden wir das Jubiläum nachholen und das 30. Jazzfestival in einem schönen Rahmen mit internationalen Gästen und Musikgruppen feiern.“ Die Termine stehen fest: 10. und 17. bis 19. September 2021.

Kleine Open-Airs

Um die Live-Kultur über die Sommermonate vorsichtig wieder anlaufen zu lassen und regionalen Musikern eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten, beabsichtigen die Betreiber des Kurhauses Harschberg und der Jazzförderkreis St. Wendel mit Unterstützung der Kreisstadt St. Wendel, an zwei Wochenenden Open-Air-Konzerte in kleinem Rahmen am Kurhaus zu organisieren. Voraussichtlich mit 100 Besuchern – abhängig von der Corona-Entwicklung und den Einschränkungen könnten es auch mehr werden.

Das Festival 2021

Freitag, 10. September, 20 Uhr: Prolog im Kurhaus Harschberg: Jakob Manz Projekt (Quartett)

Freitag, 17. September, 20 Uhr: Younee Solo, Hildegard lernt fliegen (Sextett)

Samstag, 18. September, 20 Uhr: Marco Mezquida - Ravel’s Dreams (Trio), Nguyên Lê “Overseas“ (Sextett)

Sonntag, 19. September, 11 Uhr Jazz for Kids: Programm noch nicht bekannt. 18 Uhr: Swing - Swing - Swing: Grammophoniacs (Quintett), Marina & The Kats (Sextett)