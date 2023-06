In St. Wendel steigt die Internationale Deutsche SuperMoto Meisterschaft und der WM-Lauf Grand Prix of Germany. Sprünge im Offroad, Drifts in Schräglage auf dem Asphalt und Action sind Programm, wenn die Besten der Welt vom 9. bis 11. Juni in den Wendelinuspark nach St. Wendel kommen. Wegen der Veranstaltung gibt es ab Mittwoch Straßensperrungen

Der WM-Lauf ist in die Internationale Deutsche SuperMoto Meisterschaft integriert, ein WM-Start ist ausschließlich den Piloten der Klasse S1 vorbehalten. Die Klassen und Läufe der IDSM (Meisterschaft der S2, SuperMoto Pokal S3, ADAC SuperMoto Trophy S4, Einsteiger/Youngster S5, ADAC Trophy/Junioren, Rookies und Ü40) werden am gleichen Renn-Wochenende stattfinden.

Favoriten der Klasse S1GP sind der amtierende Weltmeister Marc-Reiner Schmidt aus Friedrichshafen sowie der Franzose Thomas Chareyre, die sich bereits beim ersten WM-Lauf, dem GP of Piemont in Italien, duellierten und die WM-Gesamtführung im Fokus haben.

Als Lokalmatadoren starten die Förderfahrer des ADAC Saarland, Tim Szalai und Yannik Closen beim GP of Germany.

Die Strecke

Der Rundkurs in St. Wendel wird analog den letzten Jahren gefahren und aus einer Hauptverkehrsstraße, dem Parkplatz des Naherholungsgebiets Wendelinuspark und dem Oval der Skateranlage zu einer anspruchsvollen Rennstrecke geformt.

Nach den ersten Rennen der Internationalen Deutschen SuperMoto Meisterschaft am Freitag, 9. Juni, findet am Abend das „WM-Opening“ auf dem Schloßplatz in St. Wendel statt, zu dem alle Fans eingeladen sind.

Tickets für den WM-Lauf am Samstag und Sonntag gibt es auf der Internetseite supermotoidm.de/sankt-wendel. Die Tickets sind auch in den drei saarländischen ADAC Geschäftsstellen in Saarbrücken, Saarlouis und St. Wendel erhältlich. Alle Infos sowie die Zeitpläne auf supermotoidm.de/sankt-wendel oder telefonisch unter 0681 6870035.

Streckensperrungen

- Sperrung der B269 ab Kreisel Tholeyer/Dortmunder Straße bis Einfahrt Autohaus Kröninger mit Vorsperrung am Kreisel „Abfahrt B41 aus Richtung Bliesen“ von Mittwoch, 7. Juni ab 20.30 Uhr bis Sonntag, 11. Juni bis 22 Uhr

- Sperrung der Tritschlerstraße von Nummer 11 bis Einfahrt Fa. Knapp von Mittwoch, 7. Juni, ab 20.30 Uhr bis Montag, 12. Juni, bis 12 Uhr

- Sperrung der Tritschlerstraße und Burbacher Straße von Mittwoch, 7. Juni, ab 19 Uhr bis Sonntag, 11. Juni, bis 22 Uhr

- Sperrung des Parkplatzes ab Dienstag, 6. Juni, ab 20 Uhr

- Sperrung des Rundweges im Bereich Skaterbahn ab Donnerstag, 8. Juni, ab 9 Uhr

- Sperrung der Skaterbahn ab Donnerstag, 8. Juni, ab 9 Uhr

Termine

Internationale Deutsche SuperMoto Meisterschaft 2023

6. - 7. Mai Schleiz

27. - 28. Mai Lignières (CH) – (nur S1)

9. - 11. Juni St. Wendel (mit WM-Lauf für S1)

1. - 2. Juli Wittgenborn

12. - 13. August Harz-Ring

16. - 17. September Schaafheim

30. September - 01. Oktober Oschersleben.