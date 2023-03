Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Oberes Glantal war am Dienstag vom Morgen an bis etwa 15 Uhr nur eingeschränkt erreichbar. Nur in die Zentrale seien Anrufe durchgekommen, sagt Büroleiter Martin Kuntz. Doch wer die Durchwahl einzelner Mitarbeiter gewählt hat, erhielt die Antwort: „Die gewählte Rufnummer ist nicht vergeben.“ Das Problem lag laut Kuntz beim Anbieter Inexio. Eine RHEINPFALZ-Anfrage an Inexio blieb bis Dienstagabend unbeantwortet.