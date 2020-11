Die Stadtbücherei Lauterecken hat ein neues Angebot, welches das Stöbern im kompletten Sortiment von Zuhause aus ermöglicht. Neben Büchern, CDs, DVDs, Zeitschriften, Spiele werden auch Tonies verliehen. Tonies funktionieren prinzipiell ähnlich wie CDs oder früher Kassetten. Es sind Hörfiguren, die individuelle Inhalte wie Musik oder Hörspiele abspielen können. Dazu müssen die bunten spielzeugartigen Figuren einfach nur auf das Abspielgerät, die sogenannte Toniebox, gelegt werden.

Bücherei digital

Unter www.bibkat.de/lauterecken können diese Medien gefunden werden, zudem wird angezeigt, ob das Medium aktuell verfügbar ist. Wer bereits als Leser angemeldet ist, kann sein Leserkonto auch dazu nutzen, um Medien vorzumerken oder auch zu verlängern. In einer Ausleihhistorie kann verfolgt werden, welche Medien schon ausgeliehen wurden. Zur Anmeldung wird lediglich die Lesernummer auf dem Benutzerausweis benötigt, das persönliche Leserpasswort ist in der Stadtbücherei zu bekommen. Der Katalog der Stadtbücherei ist auch als kostenlose App einzusehen. Dazu nach „bibkat“ suchen und die Stadtbücherei Lauterecken auswählen. Fragen können während der Öffnungszeiten montags von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 17 bis 19 Uhr gestellt werden oder auch telefonisch unter 06382 994662 oder per E-Mail unter stadtbuecherei-lauterecken@t-online.de beantwortet werden.