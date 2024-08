Gerade mal ein einziger Tag bleibt Zeit, um die Fest-Strapazen aus dem Anzug zu schütteln: Gleich am Donnerstag nach der Jubiläumsherbstmesse wird eine Kuseler Delegation nach Ungarn aufbrechen. Mit dem Kurztrip startet eine Vorstellungsrunde der neuen Stadtspitze bei den europäischen Partnern. Die Verbindungen nach Ungarn, Frankreich und Italien sollen mit neuem Schwung weiter gepflegt werden.

Die „Kuseler Mess’“ ist auch jenseits der Grenze zu den der Pfalz am nächsten gelegenen Nachbarn bekannt – zumindest mal an einem Flecken inmitten des Weinparadieses Burgund: Viele Toucycois, so nennen sich die Bewohner des Kuseler Partnerstädtchens, kennen die große Sause, für die sie selbst den Begriff „Fête de la bière“ (Fest des Bieres) geprägt haben. Nicht selten ist das im zweijährigen Turnus einmal hier, dann wieder dort stattfindende Wiedersehen deutsch-französischer Freunde auch schon „an de Mess’“ in Kusel gefeiert worden. In diesem Jahr steht für die Kuseler Partnerschaftsunterstützer wieder die Reise in die knapp 500 Kilometer entfernte Geburtsstadt des frankreichweit bekannten früheren Schulmeisters Pierre Larousse an, dessen Enzyklopädie dort den Stellenwert des deutschen Dudens hat. Der Besuch ist fürs zweite Wochenende im Oktober vorgesehen. Von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Oktober, ist eine Gruppe aus der Pfalz dort zu Gast.

Stadtchef bekennt sich zu Partnerschaften

Im vergangenen Jahr ist in Kusel das 50. Partnerschaftsjubiläum begangen worden. Die Tradition allein aber ist nicht der Grund, weshalb sich auch die neu formierte Stadtspitze des Themas „Europäische Beziehungen“ verstärkt annehmen will. „Ich finde die Städtepartnerschaften sehr wichtig. Die sollten wir beleben“, gab der neue Stadtbürgermeister Martin Heß bei der ersten Zusammenkunft des Rates nach der konstituierenden Juli-Sitzung nun am Freitagabend ein klares Bekenntnis ab.

In erster Linie soll sich künftig Stadtbeigeordnete Theresa von Blohn um Belange und Erfordernisse kümmern, die aus den Partnerschaftsvereinbarungen mit Toucy, Zalaegerszeg in Ungarn und dem auf Sizilien gelegenen Valguanera Caropepe in Italien erwachsen.

In Ungarn warten Wildgulasch und Wein

Nicht nur der ohnehin anstehende Besuch in Toucy bietet dem neu gewählten Stadtvorstand Gelegenheit, sich vorzustellen. Zuvor noch steht besagte Stippvisite in Ungarn an. Wie Stadtbürgermeister Heß mitteilte, wird sich eine kleine Delegation am Donnerstag nach der Messe auf den Weg nach Zalaegerszeg machen, um dort auf Einladung hin bei der „Wildgulasch- und Weinmesse“ die Kuseler Farben zu repräsentieren.