Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nun stehen sie fest, die Siegerentwürfe für die städtebauliche Neugestaltung der Lehnstaffel in Kusel. Die prämierten Vorschläge könnten die Stadtmitte attraktiver machen. Doch hinter der Umsetzung gibt es noch Fragezeichen.

Neben Vertretern von Architekturbüros, die sich an dem von der Stadt Ende 2022 auf den Weg gebrachten Ideenwettbewerb zum Areal am blauen Pavillon beteiligten, fanden sich am Samstagvormittag