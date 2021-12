Über einen Geldsegen aus Mainz dürfen sich die Gemeinden Brücken, Schönenberg-Kübelberg und die Stadt Waldmohr freuen. Die drei Kommunen erhalten laut Mitteilung des rheinland-pfälzischen Innenministeriums knapp 1,1 Millionen Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“, das die Erneuerung und Entwicklung von Innenstädten und Ortskernen fördert. Aus diesem Topf erhält Brücken 353.000 Euro. Das Geld soll in weitere Maßnahmen im Bereich Kirchgasse und Hauptstraße sowie für den Erwerb von Flächen im Ortskern investiert werden. Zudem soll der Platz hinter der Sparkasse künftig wieder als Festplatz genutzt werden. Die Gemeinde will am Rande des Parkplatzes weitere Flächen kaufen. Weiterhin soll Geld für einen barrierefreien Zugang zum Diamantschleifermuseum genutzt werden.

Die Gemeinde Schönenberg-Kübelberg plant dem Ministerium zufolge, die bewilligten 375.000 Euro in den Bereich Schneidergasse/Glanstraße sowie die Neuordnung des Kreuzungsbereichs Saarbrücker Straße/Pestalozzistraße einzusetzen, um das Ortsbild aufzuwerten. Die Gemeinde hatte in diesem Bereich bereits Grundstücke erworben, um das Areal neu zu gestalten. Zudem soll 2023 ein Kreisel für eine Verkehrsberuhigung in der Ortsmitte sorgen.

Die Stadt Waldmohr erhält eine Städteförderung von 410.000 Euro. Das Geld soll für weitere Maßnahmen in der Rathaus-, Bruch- und Talstraße eingesetzt werden. Zudem sei vorgesehen, heißt es in der Mitteilung, den stillgelegten ehemaligen Friedhof zu einem kleinen Park umzuwandeln. Das Areal liegt in der Nähe des Sanierungsgebiets und wird schon heute als Ruhezone genutzt.