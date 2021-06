Gut in Form ist die aus Schönenberg-Kübelberg stammende Sprinterin Sina Mayer nach Braunschweig gereist, wo sie heute bei den Deutschen Meisterschaften antritt.

Auf 23,97 Sekunden hatte Sina Mayer, die aus dem Ortsteil Sand stammt, erst vor drei Wochen beim Meeting in Mannheim ihre Bestzeit über 200 Meter gesteigert. Auch am Wochenende wird sie über diese Strecke an den Start gehen – bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten.

„Über die 200 Meter rechne ich mir nichts aus. Ich will nur ein gutes Rennen laufen“, sagt die 26-Jährige. Anders sieht es beim 100-Meter-Sprint aus: Die Studentin wartet mit der neuntbesten Meldeleistung auf und kam vor wenigen Tagen in Dessau-Roßlau ganz nah an ihre Bestleistung von 11,25 heran. „Ich habe mehr drauf als 11,30“, sagt Mayer rückblickend auf ihre Saisonbestleistung.

Sie will daher auf jeden Fall ins Finale am Samstag (18.25 Uhr) einziehen, sieht aber auch, trotz der Absage von Sprint-Star Gina Lückenkemper (SCC Berlin), ein starkes Feld. „Das Finale ist Minimalziel, aber die Konkurrenz ist auch sehr stark. Es können ganz viele unter 11,30 Sekunden laufen.“