Was tun, wenn Husten und Schnupfen bei Kindern nicht abklingen? Was sind Alarmsignale, dass es vielleicht doch keine einfache Erkältung ist? Und welche Alternativen zu Antibiotika gibt es? Diese und sicher viele weitere Leserfragen beantworten die beiden Kinderärztinnen Julia Windschügl und Jessica Weber am heutigen Donnerstag in der RHEINPFALZ-Telefonsprechstunde zum Thema „Kinder und Atemwegserkrankungen“ von 13.30 bis 14.30 Uhr. Zu erreichen sind die beiden Fachärztinnen der Kinderklinik des Westpfalz-Klinikums in der Zeit unter den Telefonnummern 0631 3737-238 und -239.