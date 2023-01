Kusel. Italienisch-Grundkentnisse erlernen oder Tipps für bessere Grammatik bekommen – dafür gibt es im Februar und März fünf von der Volkshochschule bereitgestellte Online-Kurse. Auch Präsenzkurse sind im Angebot.

Für Anfänger werden die Kurse „Italienisch zum Mitreden“ und „Italiano di mattina“ (beide donnerstagsvormittags) sowie ein Abendkurs (mittwochs) angeboten. Vittoria Landriscina unterrichtet diese jeweils an acht Terminen. Ebenso bietet sie einen Konversationskurs „Parliamo italiano!“ für etwas fortgeschrittenere Italienischlerner an, ebenfalls ab Anfang Februar mittwochsabends. Im Abendworkshop am Freitag, 10. März, gibt es ein Spezialthema: „Workshop Pronomen – I pronomi diretti atoni“.

Wer in der Gruppe vor Ort lernen möchte, kann ab Mittwochabend, 25. Januar, den Kurs „Italienisch für Fortgeschrittene“ mit Amina Müller besuchen. Französischkurse unterrichtet Gabriele Strasser: einen Fortsetzungskurs (A2) freitags ab 10. Februar sowie den Anfängerkurs „Französisch für den Urlaub“ ebenfalls freitagsabends ab Anfang März. Die Kurse finden im Horst-Eckel-Haus in Kusel statt.

Info



Weitere Informationen gibt es auf www.kvhs-kusel.de. Interessierte können sich auch telefonisch informieren und anmelden unter 06381 91753010.