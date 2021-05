HERSCHWEILER-PETTERSHEIM. Der Sportverein Herschweiler-Pettersheim (SVHP) feiert sein 100-jähriges Bestehen. Die Vorstandschaft hatte mehrere Veranstaltungen während des ganzen Jahres geplant. Die Corona-Krise macht auch hier einen Strich durch die Rechnung.

Als 1920 die Gründungsmitglieder Friedrich Gilcher, Christian Gerlach, Robert Schmitt, Albert Hollinger und August Großklos den „Verein für Leibesübungen“ (VfL) gründeten, war nicht zu ahnen, was im nächsten Jahrhundert alles passieren würde. Bereits 1923 wurde ein Sportplatzneubau in der Wallheck begonnen. Zuvor wurde auf gepachteten Wiesen schon mit einer Mannschaft Fußball gespielt. 1926 erfolgte die erste Teilnahme an den Rundenspielen des SWFV und bereits 1930 gelang der Aufstieg in die A-Klasse.

Nachdem während des Krieges der Spielbetrieb ruhte, wurde direkt 1946 die Wiederaufnahme unter dem neuen Namen SV HP und die Erweiterung des Sportplatzes gefeiert – dort, wo die heutige Schule steht. 1957 erfolgte die Einweihung mit einem großen Sportfest. Bereits 1963 wurde mit einem Sportheimbau begonnen und der SV HP hatte als einer der ersten Vereine im weiten Umkreis ein schuldenfreies Sportheim. 1972 gab es den von den Anhängern lang ersehnten Aufstieg in die A-Klasse mit einer blutjungen Mannschaft, nachdem der Verein zuvor bereits in Aufstiegsspielen dreimal gescheitert war. Danach gab es mehrere Ab-und Wiederaufstiege.

Viel Wert wurde stets auf den Nachwuchs gelegt. Die A-Jugend gewann 1967 den damals ausgespielten Landrat-Held-Pokal im Finale gegen Miesau. Auch andere Jugendmannschaften errangen große Erfolge und Meisterschaften.

Wandergruppe jüngstes „Kind“

Doch auch der Breitensport bot den Vereinsmitgliedern eine Möglichkeit, sich zu betätigen. So wurde 1969 eine Frauengymnastikgruppe ins Leben gerufen. Auch der heutige Tischtennisverein wurde 1974 gegründet. 1984 folgte eine Kleinkinder-Turngruppe, zwei Jahre später eine zweite Gymnastikabteilung und 1994 die Erweiterung mit einer Radsportgruppe. In der jüngsten Vergangenheit kam noch eine Wandergruppe hinzu.

Im Jubiläumsjahr ist der Verein stolz auf ein vielfältiges Angebot. So liegt die erste Mannschaft in einer Spielvereinigung mit Konken im Spitzenfeld der B-Klasse und die Reserve ist klarer Tabellenerster. Daneben gibt es noch eine AH-Abteilung und im Jugendbereich sind Mannschaften von Bambini bis D-, E und B-Junioren aktiv. Stolz ist der Verein darauf, als einziger im Fußballkreis im Jugendsektor Juniorinnen auszubilden und zu begeistern. Es sind Mädchen in B-, C-, D- und E-Jugend im Spielbetrieb. Ein neuer Rasenplatz wurde 1983 endlich nach vielen Schwierigkeiten eingeweiht. Und ein schönes, neues Sportheim, vorwiegend in Eigenleistung gebaut, steht seit dem vergangenen Jahr zur Verfügung.

Fußballschule fraglich

Der Verein wird seit einigen Jahren von einem dreiköpfigen Vorstand geleitet. Helmut Göddel, bereits seit 1994 als Vorsitzender im Amt, führt den Verein im Bereich Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit. Steffen Hollinger ist für den Bereich Sportanlagen und Sportheim zuständig und Andreas Horn ist für den Spielbetrieb und Freizeitsport.

Wie Helmut Göddel informierte, sollen nach der aktuellen Krise noch Feierlichkeiten mit Ehrungen, Musikveranstaltung und Sportfest stattfinden. Auch ein Bildband wird herausgegeben. Ob die geplante Fußballschule von Klaus Fischer vom 26. bis 28. Juni in die Feierlichkeiten mit einbezogen werden kann, ist derzeit noch ungewiss.

Zur Sache: Hangrutsch beim Bau des Rasenplatzes

Wenn der Sportverein Herschweiler-Pettersheim auf 100 Jahre zurückblickt, wird auch an ein schwieriges Kapitel der Vereinsgeschichte erinnert. Als einer der ersten Vereine entschloss sich der SVHP zum Bau eines neuen Rasenplatzes als Erweiterung des vorhandenen Ascheplatzes. Die ersten Grundrissplanungen datieren vom Dezember 1974 und im April 1975 legte das Architekturbüro Schuck aus Schönenberg-Kübelberg konkrete Pläne vor. Nach der Genehmigung wurde sofort mit den Erdaufschüttungen begonnen. Damals ahnte niemand, dass diese künstlichen Erdmassen noch enorme Schwierigkeiten bereiten sollten. 1979 wurden Bäume gefällt, eine Grobplane von einer US-Einheit hergerichtet, und die Firma Hanz aus Glan-Münchweiler setzte die Erdarbeiten fort. Dabei kam es im Oktober 1979 zum ersten Mal zu Bewegungen am Hang unterhalb des neuen Sportplatzes, nach weiteren Erdbewegungen überquerten die rutschenden Massen die Walleichstraße und bedrohten ein Anwesen.

Der Bauplan musste angepasst und der Sportplatz zurückgesetzt werden, weil bei Auffüllarbeiten der Hang nur noch steiler und gefährlicher geworden wäre. Das Problem war damit aber noch nicht aus der Welt geschafft, denn der Hang rutschte nach einem nassen Sommer 1980 weiter, sodass sich immer wieder neue Erdmassen in Richtung Walleichstraße in Bewegung setzten. Ständig wurden Schlamm und Geröllmassen von der Straße entfernt.

Geologen eingeschaltet

Nun schaltete sich das geologische Landesamt ein und gab Sanierungsempfehlungen. Verbandsbürgermeister Klaus Müller ließ seine Verbindungen spielen und so konnten US-Einheiten Teile der Rutschmassen abtragen. Versuche, den Hang einzuebnen, schlugen jedoch fehl, da auch die schweren Baufahrzeuge der Armee immer wieder im schlammigen Grund steckenblieben. Da es im Winter 1980 zu erneuten Hangbewegungen kam, wurde die Straße an der Einmündung zur Obergasse unpassierbar. Weil das Anwesen weiterhin gefährdet war, empfahl der Geologe, den Hang zu entwässern und teilweise abzuräumen.

Ortsbürgermeister Günter Schug und Verbandsbürgermeister Müller standen damals in ständigem Kontakt mit amerikanischen Dienstleistern, um eine für den SV finanziell tragbare Lösung zur Stabilisierung des Hanges zu finden. Der Tenor war jedoch: „Sollte das Wohnhaus evakuiert werden müssen, würden entstehenden Gerichtskosten und Strafzahlungen wohl den Konkurs und das Ende des SV HP bedeuten.“

1983 Sportstätte endlich fertig

Dies konnte aber verhindert werden. Ein neues Gutachten 1981 schlug abschließende Sanierungsmaßnahmen vor. Die geplante Laufbahn sollte teilweise wegfallen und eine gleichmäßig geneigte Böschung durch Umverteilung der Erdmassen erreicht werden. In der Böschung sollten Drainageschlitze ausgehoben und mit Schotter verfüllt werden, um die Entwässerung des gesamten Hanges sicherzustellen. Im Sommer 1982 konnte eine US-Armee-Einheit aus Ramstein den Hang anschieben und Erdmassen beseitigen. Danach meldete der SVHP der Bezirksregierung den Endstand der Maßnahme.

Die neue Sportstätte wurde im Frühjahr 1983 fertiggestellt und der neue Rasenplatz an Pfingsten beim Sportfest eingeweiht. Im Nachgang dazu klagte jedoch ein anderer Anlieger der Obergasse, dass durch den Hangrutsch Schäden an der Gartenmauer seines Anwesens entstanden seien. Ein Gutachten des geologischen Landesamts bestätigte, dass das gesamte Gelände rutschgefährdet ist und ein Zusammenhang mit den Schäden des Anliegergrundstückes bestehen könnte. Nach langem Prozess einigten sich die Parteien, der Sportverein musste aber 30.000 D-Mark bezahlen.

Nach zehn Jahren schuldenfrei

Bei der Baumaßnahme engagierte sich der damaligen Vorsitzende, das heutige Ehrenmitglied Klaus Lang, besonders, um den Sportverein zu retten. Lang sagte damals in einem Radio-Interview: „Wenn das so weiter geht, misse mer Bankrott anmelle.“ Der Rasenplatz kostete wegen der vielen zusätzlichen Maßnahmen über 400.000 Mark. Nach Abzug von Spenden der Kommunen konnten die fehlenden 170.000 Mark durch das Engagement von 270 ehrenamtlichen Helfern und Eigenmittel geschultert werden. Bereits nach zehn Jahren war der Verein wieder schuldenfrei.