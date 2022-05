Im vergangenen Jahr noch wurde der Bau der neuen Sporthalle in St. Wendel verschoben. Jetzt hat Bürgermeister Peter Klär (CDU) das Projekt gänzlich gestoppt. Der Grund: Zu große Finanzierungsrisiken aufgrund der aktuell nicht zu kalkulierenden Preisentwicklung.

Das millionenschwere Bauvorhaben sollte eigentlich in diesem Jahr starten. Die sogenannte Dreifeld-Sporthalle war ursprünglich mit 12,5 Millionen geplant. Inzwischen hat sich die Summe auf 19 Millionen Euro erhöht. Die Wahrscheinlichkeit weiter steigender Preise durch den Ukraine-Krieg sowie gestörte Lieferketten würden in Verbindung mit den Folgen der Corona-Krise dafür sorgen, dass das Risiko erneuter Preisexplosionen zu groß wird, ohne dass ein Ende dieser Lage verlässlich absehbar wäre, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. „Somit ist das Projekt mit Blick auf die globale Gesamtsituation einfach nicht mehr darstellbar“, verdeutlicht Bürgermeister Peter Klär.

Wegen der drastischen Preissteigerungen im Baugewerbe hatte der Stadtrat im vergangenen Juli den geplanten Baubeginn bereits um ein Jahr verschoben – verbunden mit der Hoffnung, dass sich die Preise für Holz, Stahl, Beton und andere Baustoffe wieder nach unten bewegen. Dieser Hoffnung habe der russische Angriff auf die Ukraine zu Beginn dieses Jahres aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die aktuelle Situation stelle Kommunen deutschlandweit vor große Probleme, so Klär. So würden Angebote von Firmen auf kommunale Ausschreibungen abgegeben, die sich nach wenigen Wochen schon wieder ändern. Zudem könnten Aufträge aufgrund von Lieferengpässen zeitweise nicht ausgeführt werden. Daher seien vielerorts Planungen und Bauvorhaben in Gefahr, weil die Kommunen die explodierenden Mehrkosten nicht stemmen könnten, bedauert der CDU-Politiker. Insgesamt erwartet der Bürgermeister „große Herausforderungen, sowohl auf der Einnahmen- , als auch Ausgabenseite“.

Wegen geringerer Steuereinnahmen in der Corona-Krise seien die Kommunen weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Laut Klär sind die strukturell finanzschwachen saarländischen Städte und Gemeinden besonders hart betroffen. Um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommunen im Saarland zu sichern, sei es unabdingbar, dass neben der hälftigen Übernahme der Liquiditätskredite durch das Land, nunmehr die Bundesregierung den zweiten Schritt folgen lässt, „um die Städte- und Gemeinden des Landes vollständig zu entschulden“, fordert der St. Wendeler Bürgermeister.