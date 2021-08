Mittagstisch, Kochkurse, Sitzyoga und Lernhilfe. Im Mehrgenerationenhaus (MGH) in der Fritz-Wunderlich-Straße gibt es im August zahlreiche Angebote.

An den Donnerstagen, 5. und 12. August, bietet das MGH ab 12 Uhr einen Mittagstisch an. Auf der Speisekarte steht am 5. August Persisches Rindergulasch mit Okra, Kichererbsen, Kartoffeln, Tomatensoße und Salat. Am 12. August gibt’s Kartoffelsalat mit Gurken und Bratwurst. Jede Portion kostet sechs Euro, Reservierungen bis zum Dienstag zuvor sind erforderlich.

Regelmäßig donnerstags steht das „ABC-Kaffee“ auf dem Programm. Ab 15 Uhr bietet das MGH Hilfe beim Lesen, zum Texte verstehen oder beim Ausfüllen von Formularen an. Nach Absprache kann das Angebot per Skype oder Telefon wahrgenommen werden. Weitere Infos bei Barbara Schleep, Telefon 0151 40404086, oder per E-Mail an barbara.schleep@cjd.de.

Sitzyoga für „ältere Anfänger“

Kuchen und Kaffee erwartet die Besucher im „Café Miteinander“ am 12. August ab 15 Uhr. Ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee oder Tee kosten 3,50 Euro. An den Dienstagen, 10. und 24. August, bietet Natalie Graf, jeweils von 10 bis 10.45 Uhr, Sitzyoga „für ältere Anfänger“ an. Die Teilnahme ist kostenfrei. „Zeit für Familie“ heißt es am 8. August. Die Kräuterpädagogin Christel Trost bietet ab 10 Uhr einen Naturpflanzenworkshop an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Einen persischen Kochkurs – die Teilnahme kostet zehn Euro – bietet Mazerath Botfargh am 27. August von 18 bis 21 Uhr an.

„Nähen, Stricken, Selbermachen!“ – unter diesem Motto steht der Handarbeitstreff, der jeden Freitag, 15 bis 17 Uhr, angeboten wird. Ebenfalls freitags, 10 bis 13 Uhr, finden Migranten im „MiA-Kurs“ Hilfe beim An- und Weiterkommen in Deutschland. Kursbegleiterinnen sind Mazerath Botfargh und Farzaneh Motefaregheh.

Info

Infos und Anmeldung bei Anke Halwaß, Telefon 06381 923912, E-Mail anke.halwass@cjd.de.